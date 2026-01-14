Cuarte de Huerva inicia el derribo del esqueleto de hormigón de la Calle Rambla tras casi dos décadas de abandono

El próximo lunes 19 de enero comenzarán las obras de demolición de la estructura de hormigón ubicada entre la calle Monasterio de Siresa y el Parque Alcalde Jesús Pérez, conocida popularmente como “el esqueleto de Cuarte”, un esqueleto inacabado que llevaba en pie desde 2007 y que se había convertido en un símbolo del urbanismo inconcluso en el corazón del municipio.

La actuación afectará a una superficie total de 25.304 metros cuadrados, con un volumen de 74.647 metros cuadrados distribuidos en nueve alturas. La estructura, que formaba parte de un frustrado proyecto de 151 viviendas, será derribada en cuatro fases durante un plazo estimado de dos meses, si bien este plazo podría variar en función del desarrollo técnico.

Los trabajos se realizarán mediante un desmontaje progresivo por partes con maquinaria especializada. No se ejecutará un derribo por impacto, con el fin de minimizar el efecto sobre el entorno urbano próximo, incluyendo el Parque Municipal, el edificio del Ayuntamiento y el propio río Huerva, que linda con la construcción. Precisamente, la proximidad del edificio inacabado con la ribera del Huerva ha exigido que la actuación, para poder llevarse a cabo, cuente con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La ejecución de las obras se desarrollará de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 21.00, sin intervención durante los fines de semana. Aunque se aplicarán sistemas de pulverización de agua y control de partículas para reducir la emisión de polvo, se producirán episodios de partículas en suspensión en las inmediaciones, especialmente en zonas exteriores.

Además de un vallado perimetral para garantizar la seguridad, el proyecto contempla medidas de supresión de polvo, separación de residuos y reciclaje de materiales, conforme a la normativa ambiental vigente.

Por razones estrictamente de seguridad, y para evitar riesgos a personas y vehículos derivados de posibles desprendimientos de materiales, a partir del viernes previo al inicio de los trabajos quedarán cerrados el aparcamiento del Barco Pirata, el parque infantil colindante y el aparcamiento situado junto al Ayuntamiento (lateral del edificio).

Asimismo, desde el inicio de las obras se cortará el paso por la pasarela del río, por lo que, durante los primeros días, el tránsito deberá realizarse por el puente de la calle Constitución.

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, anunció este esperado derribo el pasado 24 de julio durante el pregón que daba comienzo a las fiestas patronales. La primera edil subraya que “la demolición de este esqueleto supone el fin de una etapa que miraba hacia el pasado. Es un paso adelante hacia un Cuarte más ordenado, seguro y con proyección de futuro”.

Desde el Ayuntamiento se reconoce que esta actuación puede generar algunas molestias temporales a vecinos del entorno, pero se valora de forma muy positiva que, por fin, y tras tantos años de paralización, la empresa propietaria haya decidido intervenir en esta obra abandonada, permitiendo a Cuarte dejar atrás un elemento que generaba impacto visual, degradación del entorno y problemas de seguridad. El Ayuntamiento continuará informando de cualquier novedad a través de sus canales oficiales.