Baja incidencia en la primera jornada de huelga de médicos de atención primaria: "Me han atendido sin problemas"

Aragón asume su primera huelga de médicos del año. El motivo no es otro que las reivindicaciones por un estatuto propio que está llevando largas negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Convocada a nivel nacional, en Aragón se traduce en una huelga de Atención Primaria y Comunitaria empujada por el Sindicato de Atención Primaria (SMP). Un sector que está siendo tensionado ya de por sí por la falta de médicos y que desde diciembre acumula retrasos en los centros de salud de hasta tres semanas para ser atendidos por su médico de cabecera.

A pesar de ello, la primera jornada de huelga parece que a primera hora de la mañana se está llevando con solvencia. Desde el centro de salud Puerta del Carmen sus pacientes salían uno detrás de otro enfrascados con papeles de citas médicas y mascarillas.

Nieves Lavilla salía junto a su hijo del centro y ha corroborado que su cita "ha ido en hora". Esta mujer tenía cita con su médico de cabecera el cual "estaba atendiendo un paciente detrás de otro".

A pesar de destacar el buen funcionamiento del centro en esta primera jornada, la mujer ha demandado las esperas para conseguir una cita: "Antes para un resfriado te daban cita para al día siguiente, ahora tienes que esperar una semana o más". A lo que ha concluido: "Bendita sea la seguridad social".

Junto a su hijo pequeño ha acudido José Luis. Este padre ha acudido para una cita con el pediatra y ha comentado lo mismo que Nieves: "No hemos tenido ningún problema".

Este centro de salud también ocupa espacio con el centro de especialidades. En este caso la huelga no iba dirigida a los facultativos de especialidad. Sandra, que ha asistido para hacerse una radiografía, señalaba lo mismo: "Todo en orden".

Por el momento, no se conocen los datos exactos del seguimiento de la huelga por parte de los médicos de atención primaria.

Servicios mínimos

La consejería de Sanidad ha establecido servicios mínimos para las jornadas de huelga de este 14 y 15 de enero. De esta forma, se atenderá la atención domiciliaria que se solicite con carácter urgente.

Asimismo, se dará atención a todos los pacientes que se presenten en consultas con carácter urgente y cuya omisión pudiera generar consecuencias claramente desfavorables para aquellos. Además se mantendrá la atención a todos los pacientes en tratamiento, cuando la suspensión de éste suponga un grave riesgo para aquellos.

De igual manera, se realizarán prescripciones farmacéuticas necesarias para instaurar o proseguir tratamientos urgentes o cuya interrupción pudiese dar lugar a la desestabilización de procesos, o destinadas a proseguir tratamientos crónicos cuando la suspensión del mismo suponga un grave riesgo para los pacientes. Al igual que emisión de los partes relativos a los procesos de Incapacidad Temporal.

También se mantiene el funcionamiento asistencial con plena normalidad (100% de los efectivos) las unidades de Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP).

En el ámbito de Atención Primaria serán servicios mínimos el 100% del personal correspondiente. Los Médicos Internos Residentes de las especialidades convocadas (Medicina familiar y comunitaria y Pediatría), serán considerados servicio mínimo durante la jornada ordinaria en los centros de salud y servicios hospitalarios en los que estén desarrollando su formación.