Aragón Existe defiende una política "a pie de calle" de cara al 8-F: "No dependemos de decisiones tomadas en Madrid"

Los partidos van cerrando sus listas según se va acercando el 8 de febrero. Este miércoles ha sido el turno de Aragón Existe, que ha presentado sus candidatos por la provincia de Zaragoza en un acto celebrado en la plaza de los Sitios.

Aragón Existe, un partido que se presenta en Huesca y Zaragoza, en coalición con Teruel Existe en la provincia de Teruel, ha explicado su proyecto por boca de sus dos primeros candidatos, el cabeza de lista, Raúl Burillo, y la número dos de la candidatura, Carmen Herrero. Un acto que también ha tomado la palabra el candidato a la presidencia, Tomás Guitarte.



Ha sido este último el que ha destacado la “ilusión” con que se presenta esta coalición con la que “consolidar un proyecto que sea la casa común donde podamos encontrarnos a gusto todos los aragoneses”.

Un proyecto que sigue muy continuista con la defensa del territorio, marca ya de la casa, y sobre todo por la despoblación. Así, destaca que lo que buscan es cambiar "el modelo de desarrollo de las últimas décadas y que dé oportunidades a todas las comarcas, a todos los territorios, donde todas las personas puedan realizar de verdad su proyecto vital allí donde quieran hacerlo".

Raúl Burillo, que concurre en la lista de Aragón Existe como independiente, ha explicado que "me acerqué a Teruel Existe, porque me parecía que desde Aragón no se había realizado una aportación tan importante a la política de nuestro país" y que su "reivindicación del territorio está en el origen de Aragón Existe".

El cabeza de lista por Zaragoza ha indicado que Aragón Existe es "un partido que viene a traer soluciones a los problemas de las personas" más allá de la "polarización y el ruido".

Entre sus mensajes ha reiterado que "la política se hace de lo pequeño a lo grande". Así ha criticado que los problemas en Aragón de la despoblación, la sanidad y la educación no han sido resueltos por "los grandes partidos".

De esta forma, Burillo ha dejado claro que "hay que buscar un proyecto nuevo como el que ofrece Aragón Existe".

De entre todo, también ha querido destacar su desagrado por "los macroproyectos que se llevan los recursos de nuestra comunidad" y ha defendido una “economía desde la raíz”, arraigada al territorio, y en la que Zaragoza capital sea “un motor” que solo tiene sentido si lo rodea un vehículo, el territorio, en buen estado.

Y como ya viene siendo habitual en todos los partidos, la financiación autonómica no se ha quedado fuera del discurso y ha reivindicado la necesidad de una financiación "justa" y que tenga presente "las singularidades" de Aragón.

Asimismo, ha lamentado que en Aragón se haya perdido la tradición del pacto y el diálogo “que siempre había sido posible en nuestra tierra y del que Aragón Existe es un ejemplo porque reúne a mucha gente diversa que es capaz de hablar y de pensar en común".

Por su parte, Carmen Herrero ha explicado que Aragón Existe "nació de la convicción de conocer el territorio, escucharlo y defenderlo. Y cuando hablamos de territorio, hablamos de personas, de pueblos grandes y pequeños".

Herrero, alcaldesa de Maluenda y con muchos años de experiencia política municipal, ha afirmado que “Zaragoza ciudad y el territorio no son enemigos. Nunca lo han sido. Son complementarios. Se necesitan mutuamente. Cuando el territorio avanza, la ciudad avanza. Y cuando la ciudad se fortalece, el territorio también lo hace”.

"Nadie conoce mejor las necesidades de un pueblo que quien vive en él. Soy alcaldesa y conozco la falta de servicios, la dificultad para acceder a una sanidad digna, el problema del transporte, la despoblación, pero también conozco la enorme fortaleza del mundo rural y que no va reblar”, ha reivindicado.

Ha subrayado que “en Aragón Existe no hablamos de los problemas desde un despacho. Lo hacemos a pie de calle, en el territorio, donde escuchamos, buscamos las soluciones y donde permanecemos para resolverlos”.

“Las personas que formamos esta candidatura conocemos perfectamente Zaragoza ciudad, sus barrios, sus problemas y sus oportunidades. Pero, sobre todo, la mayoría somos alcaldes y concejales de todos los rincones de la provincia. Gente que gestiona el día a día, que da la cara”, ha reiterado.

Herrero ha puesto de relieve que “Aragón Existe no depende de decisiones tomadas en Madrid, en despachos lejanos. En Aragón Existe, las decisiones se toman en Aragón”.

“Hoy presentamos una candidatura que cree en las personas, que conoce el territorio y que tiene ilusión, experiencia y ganas de seguir trabajando. Que no promete lo imposible, pero que no se resigna y que no va a reblar”, ha concluido.