Aragón exigirá "justicia" a Montero en el decisivo Consejo de Política Fiscal: "La nueva financiación no es solidaria"

Ignacio Barquero, director general de Presupuestos, y Roberto Bermúdez de Castro, en uno de los últimos consejos de Política Fiscal Gobierno de Aragón

Aragón exigirá "justicia" este miércoles a la ministra Montero para no verse perjudicada por una financiación autonómica "inclinada a favor de los socios separatistas de Pedro Sánchez".

La Comunidad recibirá 630 millones de euros más al año, según los cálculos del propio Ejecutivo central, pero perderá peso en comparación con el resto de regiones. Esto hará que pase de llevarse el 3,7% de la ‘tarta’ a tener que conformarse con el 3% de los 21.000 millones extra que inyectará a las comunidades autónomas.

Desde que se conoció la propuesta, el Gobierno de Jorge Azcón no ha ahorrado calificativos para definirla. Trágala, injusta, desigual, insolidaria… El propio presidente aragonés criticaba este martes que no se hubiera pensado en la igualdad de todas las comunidades autónomas, sino que se hubiese pensado "exclusivamente" para que Sánchez siga contando con los votos necesarios en el Congreso de los Diputados y pueda seguir en La Moncloa.

"La ordinalidad siempre es desigualdad e insolidaridad, y es evidente que la posición de Aragón en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera va a ser defender a Aragón. El consejero de Hacienda va a defender los criterios que siempre hemos defendido", avanzaba Azcón este martes.

Lo hacía no sin críticas al PSOE y a Pilar Alegría, a la que acusaba de "olvidarse" de la despoblación y apostar por un sistema "injusto" para el conjunto de la población.

El dirigente popular recordó que años atrás sí exigía un consenso en torno a la financiación autonómica, una postura común que se rompió con Vox y que ahora tiene también en contra al PSOE.

La nueva financiación se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes ejes de la precampaña. Para Azcón, resulta chocante que Alegría sea la única candidata que dice ‘sí’ a todo lo que opinan el Ministerio de Hacienda y Pedro Sánchez.

"Hay presidentes socialistas de comunidades autónomas que se han posicionado en contra. No solamente lo ha hecho el de Castilla-La Mancha, también el de Asturias o Castilla y León", subrayaba.

Sus ataques tuvieron pronto respuesta en boca de la propia Pilar Alegría. "Tenemos un modelo de financiación que mejora en 630 millones de euros lo que Aragón recibía hasta ahora, pero no conocemos ni sabemos cuál es el modelo de financiación que plantea el PP, más allá del ‘no’ a todo y de la confrontación", aseguraba.

Qué esperar

El PP espera que en el Consejo de Política Fiscal haya una "gran mayoría" de comunidades autónomas que se posicione en contra. "Pero creo que eso no va a parar al Gobierno", lamentaba Azcón.

¿Y qué proponen los populares? "Un modelo para toda España", contestaba el líder conservador.

A su juicio, el gran problema de Pilar Alegría es que no puede traer a Illa a explicar por qué es bueno para Aragón un modelo que "privilegia a Cataluña".

"La invito a que traiga a los presidentes de otras comunidades autónomas socialistas como voy a hacer yo el próximo domingo. La invito a que traiga también al presidente de Asturias, de Castilla-La Mancha o al propio Junqueras", remataba.