Abascal, sobre los insultos a Sánchez: "La madre no tiene ninguna culpa, yo prefiero llamarlo 'chulo de putas'"

El paso de Santiago Abascal por la campaña de las elecciones aragonesas ha tenido un monotema que colapsa prácticamente todas sus apariciones públicas: Pedro Sánchez. El líder de Vox centra la gran mayoría de sus mensajes en la política nacional, pese a que Aragón es la única autonomía que vota el próximo mes de febrero.

Paralelamente, la reacción de sus fanáticos también tiene como receptor al presidente del Gobierno. Este martes, en Utebo, se oyó a la multitud entonar el cántico ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’, que resonó a lo largo del mitin en la localidad zaragozana.

24 horas después, esa escena ha vuelto a repetirse en Jaca (Huesca), donde ha continuado un recorrido que se alargará durante prácticamente todo el mes.

Sin embargo, en esta ocasión, Abascal ha respondido a ese cántico, pidiendo cambiar la letra, y que pasara de ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’ a ‘Pedro Sánchez, chulo de putas’.

“Comprendo el desahogo. La madre no tiene ninguna culpa. Preferiría que la canción del verano fuera ‘Pedro Sánchez, chulo de putas’. A las madres hay que dejarlas en paz”, ha afirmado, ante las risas del público.

Minutos antes, Abascal había definido a Sánchez como un “peligro para España”, por la seguridad en las calles, el “colapso” de la sanidad y la “prosperidad de la gente” por la “traición al campo”.

Acusa a Alegría de “lloriquear”

Por otro lado, Abascal ha acusado a Pilar Alegría de “lloriquear” después de que este martes, también en Utebo, la llamara “mujer objeto”.

Ahora, el líder de Vox no solo ha reiterado este insulto, sino que lo ha extendido a todo el PSOE.

“No es la señora Pilar Alegría. Todas las diputadas del PSOE se han convertido en mujeres objeto para un partido que llegó con la bandera contra la corrupción y la lucha por el feminismo y se ha convertido en un partido que gasta dinero en prostitución y tiene a su número 2 en prisión. ¿Qué ha hecho Pilar Alegría? Callar, silencio cómplice. Es una mujer objeto y florero”, ha aseverado.