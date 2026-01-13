Más de 300 personas reciben a Santiago Abascal (Vox) al grito de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en un pueblo de Zaragoza

Utebo (Zaragoza), una de las primeras paradas de precampaña de Santiago Abascal en Aragón, ha recibido al líder de Vox con gritos e insultos contra Pedro Sánchez.

No es la primera vez que en este municipio de algo más de 19.000 habitantes se viven momentos similares. Ya este verano, durante el pregón de las fiestas, a cargo de la peña El Desfase, se escucharon proclamas contra el presidente del Gobierno, al que llamaban 'hijo de puta'.

El mitin, al que han acudido unas 300 personas, según la organización, ha estado marcado por los continuos dardos contra el propio Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Bueno, ahora entramos en materia", contestaba sonriéndose Abascal a su público, que respondía con risas.

El dirigente voxista ha asegurado que ese calor es esencial para poder seguir adelante. "Si no, sería mucho más difícil", reconocía.

Esto le ha servido para recordar los peores momentos, los más difíciles, cuando hacían "el ridículo" encima de un cajón de frutas con un megáfono.

Abascal también se ha referido a las personas que ha ido encontrándose en el camino en estos primeros dos días de precampaña.

Entre ellos, agricultores y familias con problemas para llevar a sus hijos al colegio en la España "que se está vaciando y de la que se están olvidando desde hace muchas décadas".

"Es el pan nuestro de cada día, lo que oigo en toda España. Y esa es mi intención: escuchar y representar", aseguraba.

Consciente de que pese al crecimiento que auguran las encuestas Vox podría pasar a la irrelevancia si el PP llega a sumar con Aragón-Teruel Existe, Abascal ha instado a los presentes a hacer "mucho más".

"Hablad con vuestro entorno y convencedles, hay gente que tiene dudas. En colegios, universidades... Hay muchas personas por convencer", señalaba.

El dirigente voxista ha prometido que, si de ellos depende, no habrá más menas e inmigración ilegal en Aragón. "A los que entran ilegalmente, repatriación inmediata", aseveraba.

Y por otra parte, ha lanzado un aviso a todas las regiones que convoquen elecciones: allí donde pacten exigirán una reducción del número de diputados en los parlamentos regionales.

Su prioridad, ha dicho en un nuevo discurso sin apenas menciones al territorio, será defender la seguridad y la prosperidad de los españoles en primer lugar.

Igualmente, ha insistido en que el PP debe explicar por qué lo que vale en Valencia se considera ilegal en Aragón.

Abascal ha presumido de decir lo mismo allá donde va, acusando a Feijóo de "cambiarse la chaqueta" en función de la Comunidad que visita.

En este sentido, ha anunciado que votará en contra del acuerdo de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para el envío de tropas a Ucrania "pacten lo que pacten".