Azcón acusa a Abascal de ser "como el perro del hortelano": "Ni aprueba el presupuesto ni quiere que Aragón avance"

El presidente del PP, Jorge Azcón, ha acusado a Santiago Abascal de ser como el perro del hortelano.

En este caso no es que ni coma ni deje comer, sino que ni aprueba el presupuesto ni quiere que Aragón siga avanzando. "Y esa es la gran pregunta, ¿van a aportar seguridad o van a continuar con las políticas que bloquean el avance de la Comunidad?", decía.

Contestaba así al líder de Vox, que este lunes, durante su primer gran acto de precampaña en Aragón, aseguraba que Azcón se había equivocado al convocar elecciones y que los aragoneses iban a responder que querían más Vox.

Para Azcón, si no se hubieran convocado elecciones y el PP siguiese gobernando sin presupuesto, que es lo que está ocurriendo en el Gobierno de España, Abascal "habría dicho que el PP hace lo mismo que el PSOE".

El líder conservador ha insistido en que lo único que ha hecho ha sido ser coherente, y que tener unas nuevas cuentas era necesario "para seguir mejorando la vida de los aragoneses". "Por eso, presentamos un buen presupuesto que mejoraba la sanidad, la educación y las políticas de vivienda. Pero Vox lo ha bloqueado y también lo ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza", continuaba.

Azcón también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las últimas propuestas de Sánchez en materia de vivienda.

A su juicio, una propuesta que se presentó hace exactamente un año "se define por sí sola". "Visualiza perfectamente el fracaso de la política de vivienda del Gobierno de España", ha criticado.

Para el dirigente conservador, lo que España necesita es que se construyan viviendas, no que se hagan anuncios.

"El PSOE es un experto en hacer anuncios pero es absolutamente incapaz de construir viviendas. Y esa es otra de las grandes diferencias que hoy podemos poner encima de la mesa de lo que está ocurriendo en Aragón. En ocho años el PSOE hizo 86 viviendas y el PP en dos años y cuatro meses ha impulsado cerca de 3.000 viviendas. Más de 600 están ya construyéndose", recordaba.