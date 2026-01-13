Aragón lleva a Fitur su stand "más impactante" con 236 metros cuadrados de pantallas LED: "Va a llamar la atención"

Con una propuesta impactante y completamente renovada se presentará Aragón en Fitur 2026, la feria Internacional de turismo que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid. El stand permitirá no solo ver, sino vivir Aragón, gracias a una apuesta plena por lo audiovisual con 236 metros cuadrados de pantallas LED.

Así pues, la marca se verá desde cualquier punto del pabellón con el objetivo de consolidar la región como un referente turístico, un destino moderno, sostenible y en pleno crecimiento.

Este martes 13 de enero, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, han presentado y detallado el diseño del stand con el lema ‘Aragón es el color, tú decides el viaje’. En su descripción, ambos han puesto en valor su factor inmersivo. “Al ser audiovisual se va a ver representado todo Aragón. Va a llamar la atención”, han declarado.

El nuevo stand ofrece una arquitectura renovada e incorpora un gran mural de pantallas LED de 161 metros cuadrados (23 de largo por 7 de alto) y un suelo LED transitable de unos 75 metros, que ofrece la posibilidad de caminar por los paisajes aragoneses. También cuenta con una plaza central de 315 metros cuadrados y en total son 746 metros cuadrados en dos plantas.

“Vamos a tener algo fuera de todo lo que se ha visto actualmente. Es una apuesta en escena inédita. Un salto de nivel, una imagen llevada al máximo. Aragón llega a Fitur con la propuesta más impactante, inmersiva y tecnológica que ha presentado”, ha defendido Moncada.

El stand, en el pabellón 7 de Ifema Madrid, convierte el color, las emociones y la experiencia sensorial en el verdadero motor de la visita y el Gobierno de Aragón insiste en que todos los elementos audiovisuales están en alta calidad visual y sonora.

Los olores también son protagonistas con aromas asociados a cada uno de los vídeos que se representan como a garnacha, incienso o fruta y se activarán cada 20 o 25 minutos.

La experiencia del visitante se organiza en torno a una plaza central y a cinco puntos de atención circular que funcionan como nodos temáticos: verde (Naturaleza y Aventura), Violeta (Espiritualidad, Cultura-Patrimonio), Azul (Astroturismo, Alojamientos-Hostelería), Dorado (EnoGastronomía y Experiencias) y Aragón (Destino integral y representación de las 3 provincias y las 3 capitales: Zaragoza, Huesca y Teruel).

El acceso conduce hacia la cabecera de la plaza, donde el color organiza la información y el servicio al público con mostradores concebidos para atención en 360 grados y con elementos aéreos que facilitan su reconocimiento. El suelo y el techo incorporan un sistema de neón lineal dinámico de colores, planteado como un “mapa de emociones” que conecta visualmente la entrada con cada ámbito y acompaña el movimiento del visitante dentro del stand.

Cada ámbito se apoya en recursos digitales y sensoriales que refuerzan la inmersión. El proyecto incorpora pantallas táctiles y tabletas de información turística, así como un tótem digital de dos metros con pantalla vertical y un sistema de proyección holográfica con iconos representativos, además de paisajes sonoros vinculados a cada temática, con el objetivo de que el stand no sea un espacio de contemplación pasiva.

El corazón del stand será la plaza central, de aproximadamente 315 metros cuadrados. El espacio incluye una gradería para 50 personas, formada por bancos retroiluminados, y una barra-mostrador móvil de dos metros, prevista para showcookings, catas y presentaciones. La plaza está dimensionada para acoger hasta 100 personas como público.

Para nutrir ese contenido se ha contado con la colaboración institucional de comarcas, diputaciones y capitales, que aportan piezas audiovisuales y novedades para construir un escaparate común que proyecte una imagen turística impactante, inmersiva y dinámica de Aragón.

Recreación del stand de Aragón en Fitur 2026. DGA

Nueva arquitectura

Sobre cómo se planteó el cambio para Fitur 2026, Manuel Blasco y Jorge Moncada han confesado que tras acabar Fitur 2025 se juntaron para empezar a pensar en el próximo y se dieron cuenta de que podían hacer “algo diferente”. “Queríamos mostrar todo lo que tiene Aragón en vez de hacer figuras”, han explicado.

Entre los elementos de dinamización se incorpora una asistente virtual metahumana en 3D, concebida como guía turística emocional para orientar al visitante a partir de una pregunta vinculada al lema del stand.

A pesar de esta gran apuesta, la inversión es solo un 2% mayor a la de 2025 y se sitúa en torno a 530.000 euros. No obstante, el stand se puede reutilizar en otras ferias a lo largo del año, con participación prevista con este mismo diseño en citas como Navartur, B-Travel, Salon O’Ccygene, Exoivacaciones, Aratur e Intur.

Igualmente, existe un hilo conductor temático, que es el color. El color actúa como lenguaje para guiar al público por distintas formas de vivir Aragón, desde la naturaleza y la aventura hasta el patrimonio, el cielo nocturno, la gastronomía y la visión integradora del destino. Todo ello alrededor del Pantone propio de Aragón, 17-1532, una tonalidad cálida ligada al imaginario del territorio.

Fitur Sports

Por primera vez, Aragón contará con un stand propio en Fitur Sports, con el objetivo de seguir potenciando el turismo deportivo. En este certamen, que se celebra desde hace unos años, la comunidad va a promocionar eventos como la Quebrantahuesos, la Final Six y la Maratón de Zaragoza.

Y es que, el Gobierno de Aragón entiende que los deportes “son una herramienta decisiva para dar a conocer la comunidad” y por ello, quieren ser referentes en turismo deportivo.