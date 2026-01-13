Alegría continúa defendiendo la nueva financiación autonómica y lamenta el "no constante" de Azcón: "Así no avanzamos"

Queda menos de un mes para las elecciones autonómicas del 8-F en Aragón y poco más de una semana para el inicio de la campaña electoral. Una campaña marcada por el debate entre PP y PSOE sobre la financiación autonómica.

Este martes, la candidata socialista, Pilar Alegría, ha tenido un encuentro con el sector cultural aragonés, donde ha vuelto a dirigirse al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, para preguntarle qué hará con los 630 millones que recibirá del Estado, justo en la previa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar este miércoles.

“Deberíamos escuchar del actual presidente de Aragón qué es lo que va a hacer con esos recursos que van a llegar a Aragón, porque creo que lo verdaderamente importante del debate es esto”, ha declarado Alegría.

“Tenemos un modelo de financiación que mejora en 630 millones de euros lo que Aragón recibía hasta ahora. No conocemos ni sabemos cuál es el modelo de financiación que plantea el Partido Popular, más allá del no a todo y de la confrontación”, ha añadido.

En esta línea, ha defendido que como presidenta de Aragón, con esos recursos, plantearía llevar a cabo el nuevo hospital Royo Villanova, un hospital Materno Infantil, la construcción de viviendas públicas de alquiler asequible, etc.

“Mi compromiso es seguir consolidando los servicios públicos, seguir apostando por la sanidad pública para poder también contratar a más médicos o mejorar la educación pública”, ha sumado, en contraposición de “la privatización del Gobierno de Aragón”. En este punto, Alegría ha señalado el hospital privado en Zaragoza o la concertación del bachillerato.

“No es de recibo que frente a cualquier propuesta que es positiva para los aragoneses, la respuesta de Azcón siempre es lo mismo. El no constante y la confrontación diaria. Así no avanzamos”, ha lamentado la socialista.

En definitiva, Pilar Alegría ha puesto en valor el nuevo modelo que otorga un “12% más de recursos para los aragoneses”.

Encuentro con el sector cultural

Por otra parte, la candidata socialista ha mostrado su compromiso con el sector cultural aragonés.

En primer lugar, ha señalado que los representantes le han trasladado que en los últimos dos años y medio la cultura ha estado “olvidada” por el gobierno de Azcón. De esta forma, ha confirmado que Aragón es la segunda comunidad que menos invierte en cultura.

No obstante, Alegría ha defendido que es “fundamental” que todos los aragoneses, vivan donde vivan, tengan acceso a la cultura, ya que es un derecho. “Mi primer compromiso con todo el sector de la cultura es trabajar a favor de un pacto por la cultura en Aragón con una inversión que fuera estable”, ha expuesto.

“En estos momentos no llegamos al 0,40%, estamos en el 0,37% y ese primer paso necesario sería llegar al 1% y marcarnos, como objetivo, llegar al 2%”, ha manifestado.

Así pues, ha recordado que hay leyes como la de derechos culturales, que ha quedado paralizada y que el sector reclama. En la inversión se incluyen mejoras de infraestructuras culturales para que en los 731 municipios de Aragón se pueda hacer uso de ella. Para ello, ha recalcado la importancia de trabajar en convenios de colaboración con ayuntamientos o diputaciones.

Igualmente, ha reconocido que van a seguir trabajando en la Academia de la Lengua aragonesa y catalana.