Izquierda Unida exige acabar con la precariedad estructural en la sanidad pública: "El PP ha generado graves problemas"

Izquierda Unida ha reclamado este domingo, durante una visita al centro de salud de Andorra, el fin de la precariedad en la sanidad pública aragonesa y la resolución inmediata del proceso selectivo de Medicina de Familia, cuyas plazas llevan años acumulándose sin una cobertura estable.

La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y candidata a la Presidencia de las Cortes, Marta Abengochea, ha señalado que “el pasado 27 de noviembre finalizó el plazo de reclamaciones del ejercicio de oposición celebrado el 23 de noviembre de 2025, por lo que ya existen resultados definitivos de una convocatoria que agrupa las plazas de 2022, 2023 y 2024”. En total, se trata de 332 plazas: 259 por turno libre y 73 por promoción interna.

Abengochea ha denunciado que “el Partido Popular ha retrasado conscientemente esta oposición durante toda la legislatura, amparándose en un discurso reduccionista que mide la necesidad de médicos únicamente por el número de cartillas, sin tener en cuenta la distribución territorial, el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica ni la existencia de centros residenciales, especialmente en el mundo rural”.

“Nos han repetido hasta la saciedad que no hay médicos y que nadie quiere ir al medio rural. Eso es falso. En la última oposición solo seis profesionales renunciaron a la plaza adjudicada. Las plazas fijas se cubren; el problema real es la temporalidad y la precariedad”, ha señalado.

Desde Izquierda Unida advierten de que la falta de cobertura en el medio rural se da fundamentalmente en las plazas temporales, mientras que las plazas estructurales y estables son ampliamente demandadas.

“La mejor manera de reforzar la Atención Primaria rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas, no retrasar durante años los procesos selectivos, como ha hecho el PP, generando graves problemas de cobertura”, ha afirmado Abengochea.

La dirigente de Izquierda Unida ha subrayado que estas 332 plazas permitirían sustituir a más de 150 médicos sin especialidad MIR que actualmente ejercen en el mundo rural, así como cubrir las 70 plazas estructurales vacantes recogidas en el propio Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

“Cuando lo estructural está asegurado, es mucho más sencillo cubrir lo verdaderamente temporal. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en toda la legislatura, donde se ha deteriorado el sistema mientras se aparentaba gestión”, ha añadido.

Por su parte, Sheila Luna, candidata a las Cortes de Aragón por Izquierda Unida y Movimiento Sumar, ha señalado que “en el área de Andorra hay doce médicos, pero solo tres son fijos, lo que provoca retrasos en la atención y dificulta una atención continuada, básica para un buen diagnóstico y para la prevención”.

Por ello, Izquierda Unida exige la resolución inmediata del proceso selectivo y la publicación urgente del listado de plazas que se van a cubrir y de su destino territorial.

“Saber dónde van a ir estas 332 plazas es fundamental para reforzar unos equipos de Atención Primaria rurales profundamente precarizados, donde hoy no se puede trabajar dignamente”, ha señalado Abengochea.

Finalmente, ha advertido de que la precariedad laboral está detrás de la fuga de profesionales: “Esperamos que todas estas plazas se destinen a dotar adecuadamente los centros de salud y a revertir el círculo vicioso que expulsa a los profesionales, sometidos a guardias interminables para cubrir turnos que faltan. Esto lo llevamos denunciando desde hace dos legislaturas”.

“Apostar por la sanidad pública es apostar por una red de Atención Primaria fuerte, con estabilidad laboral, que pueda centrarse en mejorar la salud de la población y no en sobrevivir a la precariedad”, ha concluido la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón.