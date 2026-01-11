Abierto al tráfico el acceso al Portalet frontera con Francia tras permanecer cerrado por riesgo de nieve y aludes

Así se encuentra la A-136 a su paso por Sallent de Gállego este domingo DGT

La borrasca Goretti abandona Aragón y con ello parece que vuelve la estabilidad en las carreteras de la comunidad. Este domingo a mediodía se hacía efectiva la apertura del Portalet que da acceso a la frontera con Francia y la A-136 a la altura de Sallent de Gállego.

El Portalet había permanecido cerrado desde el sábado a primera hora ya que registró una gran cantidad de nieve y había riesgo de aludes. En el caso de la carretera que da acceso se decretó la prohibición del tráfico a mediodía.

Por ese mismo motivo también se cerró el túnel de Bielsa. En este caso, este acceso con Francia sigue cerrado al tráfico. Según ha informado el Gobierno de Aragón, se está a la espera de que el Ayuntamiento de Aragnouet convoque el comité de reapertura el lunes por la tarde.

La mejora de las condiciones meteorológicas ha ayudado a calmar la situación en las carreteras. Este sábado una decena de ellas obligaba el acceso a las mismas mediante cadenas o neumáticos de invierno. Mientras este domingo estas restricciones ya no están presentes, según señala el mapa de la Dirección General de Tráfico.

Lo que si se mantiene es la precaución por calzada deslizante por la presencia de hielo en la N-260a de Biescas a Yesero, y en la A-1605 en el tramo de Laspaúles y Montanuy.

Máxima precaución por riesgo de aludes

El Gobierno de Aragón lanzó un mensaje a la ciudadanía para este domingo para mantener toda la precaución posible en el caso de realizar actividades deportivas en la nieve.

El parte de aludes para este domingo muestra altos niveles de riesgo. En las zonas de la Jacetania, Sobrarbe y Gállego, señala un riesgo 4 de aludes a partir de 1800 metros y nivel 3 para cotas inferiores a esta. Mientras en la zona de la Ribagorza se presenta riesgo 3 a partir de 1800 metros y nivel 2 en cotas bajas.

Según informó el Gobierno de Aragón, las capas frágiles de mantos de nieve pueden colapsar ante la sobrecarga de tan solo una sola persona, incrementando el riesgo de desencadenamiento de aludes de tamaño suficiente como para comprometer la seguridad de montañeros, esquiadores o quienes salen a hacer raquetas.

Por todo ello, el jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo, ha recomendado "máxima prudencia en cualquier actividad que se realice en un entorno de nieve, buscar entornos seguros y seguir las indicaciones de los servicios de pista de las estaciones de esquí".