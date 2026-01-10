Jorge Pueyo, candidato de CHA en Aragón: "Queremos frenar las políticas de colonialismo interior de Azcón"

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha presentado junto a un numeroso grupo de militantes la candidatura por Zaragoza para las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero. La lista encabezada por Jorge Pueyo estará acompañada en los primeros puestos por Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal y Adrián Tello.

"Tenemos la convicción de que es la mejor candidatura para defender Aragón y a su gente, una candidatura que representa lo mejor de nuestro País: la pluralidad, la diversidad, la experiencia y la juventud caminando juntas", ha explicado.

Para Lasobras, "todas las personas de la candidatura, hombres y mujeres, luchan cada día por un Aragón mejor, más igualitario, más feminista, más solidario y más verde. Personas comprometidas con la cultura, con la lengua, con la identidad aragonesa".

El cabeza de lista y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha destacado que "arrancamos esta campaña electoral más cohesionados que nunca y con muchísimas ganas de trabajar por Aragón, de recorrerlo municipio a municipio con el resto de compañeros y compañeras que me acompañan en la candidatura".

Así, el joven candidato ha manifestado que desde el partido aspiran "a conseguir un gran resultado en las urnas, gracias al impulso de gente joven que se ha acercado en los últimos años y a la experiencia de quienes han construido el partido en las últimas décadas".

Durante su intervención ha cargado duramente contra el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, y ha mostrado su candidatura como la alternativa para "frenar las políticas privatizadoras, extractivas y de colonialismo interior de Azcón": "Unas políticas que están destruyendo a la clase trabajadora aragonesa, unas políticas que nos están provocando que los jóvenes a día de hoy no lleguen a fin de mes porque no tienen acceso a la vivienda".

Asimismo, ha enmarcado a la agrupación política como la verdadera cara que mira por los aragoneses: "El fin nunca va a ser el partido político, el fin siempre va a ser Aragón, defender Aragón y a los aragoneses y aragonesas", ha subrayado.

No iba a ser el único sin mencionar la financiación autonómica, un eje que se está convirtiendo en debate central de esta campaña. Así, ha denunciado una "carencia" en financiación lo que supone una "humillación" para Aragón.

De esta forma, ha concluido tirando por lo personal: "No hay mayor orgullo para un aragonesista que formar parte de las Cortes de Aragón. Y puedo afirmar, con toda la sinceridad del mundo, que no ha pasado un minuto en Madrid en el que todos mis pensamientos no estuvieran puestos en Aragón, mientras vemos cómo a otros políticos aragoneses les ocurre justo lo contrario, dedicándose a utilizar Aragón con el único objetivo de medrar en Madrid".

“Aragón se la juega el 8 de febrero, y nuestro objetivo es llevar esa ilusión a las urnas para movilizar la participación y construir una mayoría de cambio que haga frente a las políticas de Azcón y la ultraderecha. El 8 de febrero es la hora de Aragón”, ha finalizado Jorge Pueyo.