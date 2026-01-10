EL ESPAÑOL entra en campaña e invita a todos los candidatos a la Presidencia de Aragón a un debate a ocho el día 30

Los cabezas de lista, según su representación actual en las Cortes de Aragón. E. E.

EL ESPAÑOL entra de lleno en la campaña electoral de Aragón con un debate a ocho al que se ha invitado a todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno autonómico.

Moderado por Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL, y Jorge Lisbona, director de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, se celebrará el próximo 30 de enero, justo en el ecuador de la campaña.

En él, Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) tendrán oportunidad de confrontar dialécticamente sus propuestas para la Comunidad.

Aragón se juega su futuro en las que serán las primeras elecciones anticipadas de su historia, unos comicios que tendrán un marcado peso nacional. Ya este domingo está prevista la visita de Ione Belarra e Irene Montero (Podemos), mientras que el lunes y martes será el turno de Santiago Abascal, que estará en Teruel y Utebo, respectivamente.

Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han confirmado que se implicarán como nunca y visitarán el territorio en más de una ocasión, algo que también harán destacados líderes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate, al detalle

El debate tendrá una amplia cobertura tanto en EL ESPAÑOL como en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN mediante su emisión en streaming en ambas ediciones, redes sociales y artículos de análisis.

A él, el diario que dirige Pedro J. Ramírez -líder absoluto de la prensa nacional en 10 de los 11 meses de 2025 ya auditados por Gfk Dam- ha invitado a los ocho cabezas de lista y en caso de no asistir, su puesto quedará vacío.

Los ocho candidatos podrán debatir sobre vivienda, inmigración, lucha contra la corrupción, educación, sanidad o Aragón y su modelo de futuro, entre otros temas.

Cara a cara

El debate de EL ESPAÑOL será, previsiblemente, el primero que dará voz a los ocho candidatos a la DGA. Se celebrará solo cuatro días después del cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría en la televisión autonómica de Aragón, que se podrá ver el próximo 26 de enero.

Los cabezas de lista seguirán debatiendo también en la segunda mitad de la campaña con un debate a ocho confirmado, también en Aragón TV, el 2 de febrero.