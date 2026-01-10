La borrasca Goretti azota Aragón: la nieve obliga a cerrar el túnel de Bielsa, el Portalet y algunas estaciones de esquí

La Aemet mantiene la alerta naranja por nieve y de nivel amarillo por riesgo de aludes en el Pirineo aragonés.

La borrasca Goretti ha llegado con fuerza a Aragón. La Aemet ya puso en sobreaviso días atrás a la Comunidad con alertas naranjas por nieve en el Pirineo aragonés en el que se espera que se acumulen 20 centímetros de nieve. A esto hay que sumar una alerta de nivel amarillo por riesgo de aludes.

Este sábado las primeras consecuencias ya se han comenzado a ver en el territorio aragonés. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el Túnel de Bielsa y el puerto del Portalet se mantienen cerrados hasta nuevo aviso por la presencia de nieve y riesgo de avalanchas.

Las estimaciones por parte del Ejecutivo son que en el caso del túnel de Bielsa permanezca cerrado hasta el lunes por acumulaciones en el lado francés.

No son las únicas incidencias en las carreteras ya que la carretera que da acceso al Balneario de Panticosa (A-2606) queda restringuida la circulación para autobueses y vehículos pesados. Además, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y circular a 30 kilómetros por hora.

A esto se suma también el cierre de algunas estaciones de esquí. El Grupo Aramon ha publicado en sus redes sociales que tanto su estación de Panticosa como la de Formigal permanecerán cerradas este sábado "debido a las condiciones meteorológicas adversas".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.