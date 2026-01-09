Podemos y Alianza Verde llevan ante la Fiscalía el Clúster del Maestrazgo por posibles delitos de prevaricación

Podemos y Alianza Verde han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza para que se investigue el proyecto eólico conocido como Clúster del Maestrazgo.

Este es un megaproyecto eólico y fotovoltaico que busca instalar más de 120 aerogeneradores y parques solares en las comarcas turolenses de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, promovido por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Forestalia (recientemente investigada por la UCO).

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2024 y afecta principalmente a la comarca del Maestrazgo, una de las zonas naturales más valiosas de Aragón, con espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 y un geoparque mundial reconocido por la Unesco.

Según las formaciones denunciantes, el clúster contó con varios informes ambientales negativos emitidos por técnicos del Gobierno de Aragón, que alertaban de graves afecciones a especies protegidas y a hábitats de alto valor ecológico.

Pese a ello, el proyecto recibió autorización administrativa y una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Emitido el 29 de junio de 2021 por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

Desde entonces varias asociaciones paisajísticas, ecologistas y diferentes colectivos han tratado de frenar el proyecto.

"Exigimos la paralización inmediata de este macroproyecto"

La denuncia solicita que se investigue si la tramitación del proyecto pudo estar condicionada por una presunta trama de influencias políticas y empresariales relacionada con otros casos de corrupción actualmente bajo investigación por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En este sentido, desde los partidos políticos Podemos y Alianza Verde han emitido un comunicado reclamando la paralización inmediata del proyecto y el esclarecimiento completo de los hechos.

"No estamos solo ante un atentado ambiental, sino ante la posible comisión de delitos muy graves, y por eso exigimos la paralización inmediata de este macroproyecto y que la justicia lo investigue hasta final".

"No vamos a permitir que el Maestrazgo sea el botín de ninguna trama corrupta", manifiestan desde los partidos políticos.