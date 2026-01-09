El Gobierno de Sánchez asegura que Aragón recibirá 630 millones de euros más al año con la nueva financiación

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, este viernes. E. E.

Aragón recibirá 630 millones de euros más al año con la nueva financiación autonómica. Es el principal mensaje que ha querido trasladar el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en un primer análisis del modelo que ha presentado la ministra María Jesús Montero.

Esos 630 millones extra supondrán de un 10% a un 11% más respecto a las cifras del actual sistema, y vendrán tanto de la aportación directa del Estado como del incremento de la capacidad tributaria.

"No es un modelo de suma cero. El Estado hace un esfuerzo importantísimo para lanzar a las comunidades un modelo mejorado y reforzado", ha recalcado Beltrán.

Sobre los 630 millones, ha asegurado que "no es una cifra menor, ni mucho menos": "No nos quita capacidades, es un modelo que se acomoda a las necesidades territoriales de Aragón. Permitiría un incremento presupuestario más que notorio".

El delegado ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es mero maquillaje sino una reformulación "completa" del modelo actual. "Se basa en elementos ponderables y trazables de carácter técnico", continuaba.

Pero ni él mismo tiene el modelo completo ni habría tenido tiempo suficiente para leerlo, según ha reconocido, lo que hace que esta haya sido una "primera valoración", sin entrar al detalle de la letra pequeña.

Esto le ha impedido aclarar si Aragón pasará de un 3,7% de la tarta a un 3%. Tampoco ha querido entrar en ataques al PP para no incumplir la ley electoral. Lo que sí ha querido dejar claro es que el nuevo modelo contempla los criterios de dispersión y despoblación que exigía Aragón.

Tanto es así que, pese a no tener la comparativa, ha asegurado que Aragón será una de las comunidades más beneficiadas por la nueva propuesta de población ajustada.

En concreto, se valora en un 8% más la ajustada que la real censada, lo que haría que la Comunidad entrase en el modelo con más habitantes de los que realmente tiene empadronados: "Recibiríamos más dinero por habitante de lo que realmente nos corresponde por población censada", ha resumido el dirigente socialista.

El impacto empezaría a notarse en 2027, ya que el cambio normativo tendrá que aprobarse en el Congreso. Beltrán confía en que el texto supere la tramitación y se desbloqueen los hasta 20.975 millones de euros de más que piensa aportar el Estado.

El principio básico, según sus palabras, es garantizar el estado de bienestar de una manera prácticamente homogénea en todo el territorio, reforzando la autonomía y la corresponsabilidad fiscal.

Con la nueva financiación, dicen desde el Ejecutivo, se reducen las distancias en financiación por habitante ajustado. Además, la cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA, del 50% al 56,5%.

Beltrán espera que las comunidades del PP vayan "con espíritu constructivo" para el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para la próxima semana.

A este respecto, ha recalcado que el modelo respetará el principio de status quo, lo que hará que ninguna región reciba menos financiación que con el anterior. "Esos fantasmas que podían verse cuando se empezó a hablar de este tema no son así", ha garantizado.

Otro elemento a tener en cuenta es la gestión. Ya no habrá entregas a cuenta y una liquidación cada dos años en función de las previsiones, sino que la recaudación se podrá ir conociendo mes a mes.

Esto permitirá "no tener que esperar a dos ejercicios vencidos para hacer las liquidaciones definitivas".

Donde Aragón no rascará en exceso será con los fondos destinados a la lucha contra el cambio climático, que premiarán al Levante. Según Beltrán, se prima a esta zona por los efectos de las danas.