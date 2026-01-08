Santiago Abascal 'se empadrona' en Aragón: el líder de Vox estará el lunes en Teruel y anuncia un gran acto el martes en Utebo

Carteles de las primeras visitas de Abascal a Aragón por el 8-F. E. E.

Pasadas las elecciones en Extremadura, todos los ojos miran a Aragón. Todo apuntaba a que estas iban a ser unas elecciones distintas a todas las anteriores, y los hechos empiezan a demostrarlo.

El primer síntoma es la presencia de grandes líderes nacionales desde el minuto 1. La campaña todavía no ha empezado, lo hará el próximo viernes 23, y formaciones como Podemos o Vox ya han activado la maquinaria.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero serán las primeras en pisar el territorio y arropar a su candidata, María Goikoetxea, con un acto público este domingo 11 en el centro cívico de La Almozara (Zaragoza) "por un Aragón sin corrupción ni especulación".

De Santiago Abascal se sabía que iba a visitar Aragón la próxima semana. El líder de Vox presentará a los candidatos de la formación en Aragón este lunes 12 a las 18.30 en el Palacio de Congresos de Teruel.

Lo que acaba de trascender es que también estará en la plaza de España de Utebo el próximo martes 13 a las 18.00 en lo que se anuncia como un "gran acto público" en esta localidad de algo más de 19.000 habitantes junto al cabeza de lista, Alejandro Nolasco.

El suyo es uno de los partidos que más aspiran a crecer en la Comunidad. De hecho, la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da a la formación 11 diputados frente a los 7 que tiene en la actualidad.

Pero los de Abascal no dan nada por sentado, y más después del 'campanazo' de Se Acabó la Fiesta (SALF), que también ha presentado listas por Zaragoza, Huesca y Teruel.

Desde el partido no ocultan que SALF puede desgastarlos y hacerles perder votos, pero confían en que su mensaje, "más consolidado", y sus argumentos lleguen con más fuerza al electorado.

¿Y qué harán a partir del 23 de enero? Adaptar el modelo ya visto en Extremadura, con presencia del propio Abascal y de 'primeros espadas' como Ignacio Garriga o Jorge Buxadé.

El líder nacional estuvo en 35 municipios entre la precampaña y la campaña electoral, con actos mañana y tarde.

Este 'modus operandi' se repetirá previsiblemente en Aragón, donde la formación se juega ser imprescindible para formar Gobierno o pasar a un segundo plano en caso de que Jorge Azcón pueda pactar con Aragón-Teruel Existe o el PAR.

Vox contará con sus 12 portavoces nacionales para recorrer el territorio y explicar, área por área, sus propuestas. Acudirán, incluso, por parejas, una fórmula ya vista en otras regiones que les ha permitido presentar de una sola vez sus programas económicos o de vivienda.

En las próximas semanas tocará volver a la térmica de Andorra, donde mostrarán su rechazo a la descarbonización, o visitar explotaciones del sector primario para denunciar los problemas de agricultores y ganaderos.

También es probable que se acerquen hasta Figueruelas para hablar de vivienda y empleo a raíz de la llegada de hasta 2.000 trabajadores chinos de CATL para levantar la gigafábrica de baterías.