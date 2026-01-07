Los grandes líderes llegan a Aragón: Belarra, Montero y Abascal anuncian actos con sus candidatos a las elecciones

Los líderes de los grandes partidos comienzan a desembarcar en Aragón ante la cercanía del 8-F. Las primeras elecciones anticipadas de la Comunidad serán distintas a cualquier otra cita con las urnas por su peso dentro de la 'cascada' orquestada por el PP de Alberto Núñez Feijóo para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero serán las primeras en arropar a su candidata, María Goikoetxea, con un acto público este domingo 11 en el centro cívico de La Almozara (Zaragoza) "por un Aragón sin corrupción ni especulación".

"Salvemos el Maestrazgo, ya basta de que los poderosos especulen con nuestros paisajes", dice el anuncio oficial, en el que también aparecen rostros conocidos de Podemos Aragón como Marta de Santos o Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde.

Santiago Abascal también visitará Aragón la próxima semana. El líder de Vox presentará a los candidatos de la formación en Aragón este lunes 12 a las 18.30 en el Palacio de Congresos de Teruel.

En el acto estará acompañado, entre otros, por el 'cabeza de cartel', Alejandro Nolasco, que se presenta como número 1 por dicha provincia.

Más competencia

Este lunes, la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de las candidaturas al 8-F ha dejado una gran sorpresa: las listas de Se Acabó la Fiesta por Zaragoza, Huesca y Teruel.

En el número 1 de la lista por la provincia de Zaragoza está Cristina Falcón Aldana, graduada en Derecho, Magisterio en Inglés y Educación Infantil y Máster en Educación Socioemocional.

Por Huesca, Jorge Luis Falcó Boudet, profesor titular del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, será el principal candidato.

En el caso de Teruel, la lista está encabezada por Carlos Aranda Anquela, quien se autodefine como "un apasionado por el protocolo y la comunicación institucional, con formación en Ciencias Políticas y de la Administración y un Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos".