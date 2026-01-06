Los Reyes Magos visitan a los niños ingresados en el Hospital Infantil de Zaragoza: "Es un momento especial"

El Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza ha recibido este martes su visita más especial: la de los Reyes Magos.

Melchor, Gaspar y Baltasar han protagonizado una jornada dirigida a los niños y niñas ingresados y a sus familias, con el objetivo de humanizar la estancia hospitalaria durante estas fechas.

La llegada de Sus Majestades de Oriente se ha realizado con la colaboración de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que han facilitado el acceso al centro hospitalario mediante una autoescala.

Los Reyes Magos han accedido por una de las ventanas de la tercera planta. Concretamente, a la unidad de Cirugía Pediátrica. Desde allí, han iniciado un recorrido por distintas unidades pediátricas.

Durante la visita, se han distribuido regalos adaptados a las diferentes edades de los pacientes ingresados, incluidos recién nacidos de la unidad de maternidad.

El material entregado ha sido posible gracias a la colaboración de diversas entidades, entre ellas, el Centro Comercial Puerto Venecia, Nenena y JOCCA, que un año más han participado en esta iniciativa solidaria.

Melchor, Gaspar y Baltasar han querido destacar la importancia de esta parada en su recorrido. “Venir al Hospital Materno Infantil es siempre uno de los momentos más especiales de nuestro viaje. Aquí no solo repartimos regalos, también recibimos sonrisas, abrazos y una lección de valentía que nos llevamos directo a Oriente”, han dicho.

Sus Majestades también han dedicado unas palabras de agradecimiento al personal del hospital, destacando su encomiable labor. Año tras año, el equipo del Materno Infantil se esfuerza por decorar cada rincón y crear un ambiente navideño que haga sentir a los niños como en casa, a pesar de las circunstancias que estén viviendo individualmente.

La jornada ha contado también con el acompañamiento musical del coro Amici Musicae, que ha interpretado villancicos en distintos espacios del hospital, en una actividad que se repite de forma tradicional cada 6 de enero en este centro sanitario.

Con motivo del Día de Reyes, el servicio de cocina del hospital ha preparado un menú especial para los pacientes ingresados, adaptado a las necesidades asistenciales y nutricionales, que ha incluido entremeses, ensaladilla de pescado, bolitas de bacalao y langostinos, carrilleras de ternera en salsa y roscón de Reyes.