Cruz Roja se refuerza contra la borrasca Francis: voluntarios, comida y mantas para no morir de frío durmiendo al raso

Voluntarios de Cruz Roja, por las calles de Zaragoza. E. E.

Los voluntarios de Cruz Roja trabajan esta semana a pleno rendimiento ante la ola de frío que azota Zaragoza.

La amenaza de la borrasca Francis, que llegó a dejar copos de nieve en varios puntos de la capital este domingo por la noche y ha hecho caer las mínimas por debajo de los dos grados, hace "esencial" proteger a quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

La organización ha intensificado la atención a las personas que duermen al raso con la intención de vigilar su estado de salud y animarles a utilizar los alojamientos disponibles en la ciudad.

Así, la Unidad de Emergencia Social y su voluntariado están haciendo estos días rutas extraordinarias por las zonas más sensibles con el fin de garantizar "que nadie quede desasistido".

La coordinadora de Cruz Roja en Zaragoza, Susana Royo, explica que con aquellos que se niegan a dormir en los recursos existentes se intenta que pasen la noche "de la manera más digna" posible, ya sea dándoles prendas de abrigo o comida.

Afortunadamente son pocas las personas que están durmiendo en la calle estos días. El domingo, los voluntarios encontraron a seis. Lo hicieron después de recorrer puntos como el entorno de la ribera del Ebro.

"Dentro de lo que cabe estamos contentos, es una cifra muy baja", afirma.

La Unidad de Emergencia Social trabaja desde el año 2005 de lunes a viernes, pero en situaciones de extremo calor o extremo frío como la actual amplía su cobertura para ofrecer un servicio ininterrumpido mientras dura la alerta.

Esto quiere decir que también actúa en festivos y fines de semana.

Desde el 1 de enero, y gracias a la respuesta solidaria del voluntariado, se han reforzado los itinerarios para informar y acompañar a las personas sin hogar hacia los recursos públicos de alojamiento.

Y no solo eso. También se va "un poco más deprisa", según explica Royo, para ver al mayor número de personas posible.

"El proyecto cuenta con aproximadamente 70 voluntarios. Salen en equipos de cuatro o cinco personas", concreta la coordinadora.

El refuerzo se mantendrá hasta que las temperaturas sean "más o menos aceptables". "Mientras haga tanto frío seguiremos saliendo todos los días", avanza.

700 personas distintas

En el último estudio realizado por Cruz Roja y el Ayuntamiento de Zaragoza se contabilizaron 266 personas durmiendo en la calle, un 40% más que en el informe anterior.

No obstante, se tiene constancia de que solo en el último año ha habido "cerca de 700" personas distintas durmiendo al raso en las calles de la capital.

"Hemos visto a muchas nuevas; personas que no son crónicos de calle, sino que o vienen de paso o no conocen los recursos. Lo que intentamos hacer es una detección precoz para que su situación no vaya a mayores. Cuando esto ocurre es mucho más complicado salir del sinhogarismo", completa Royo.

Las previsiones

De cara a estas próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en el Pirineo oscense por mínimas heladoras de hasta diez grados bajo cero.

Otros puntos de la provincia como el sur de Huesca verán hasta -4 grados, mientras que en la zona de Albarracín y Jiloca, el termómetro caerá hasta los -6.

La situación será prácticamente idéntica el miércoles, con avisos por viento, bajas temperaturas y nevadas en varios puntos de la Comunidad.

En el caso de Zaragoza, esta próxima será la peor noche, con mínimas de hasta cero grados. A partir del jueves, los valores remontarán, con mínimas de entre 4 y 6 grados y máximas de hasta 14 de cara al viernes.