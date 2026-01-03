Zaragoza despide a los montañeros fallecidos en el alud de Panticosa: "Son un ejemplo y una inspiración"

Funeral celebrado en la basílica de Santa Engracia de Zaragoza por los montañeros fallecidos este lunes en Panticosa Javier Cebollada EFE

La basílica de Santa Engracia de Zaragoza ha acogido este sábado un funeral multitudinario por los montañeros fallecidos el pasado lunes 29 tras ser sorprendidos por un alud en el pico Tablato, en Panticosa, cuando practicaban esquí de montaña.

En el alud perdieron la vida Eneko Arrastua Barbado, de 48 años y vecino de Irun, Jorge García-Dihinx, médico pediatra de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años, todos ellos montañeros expertos y muy conocidos en el mundo del montañismo.

El templo se ha quedado pequeño ante la gran afluencia de personas, por lo que numerosos asistentes han tenido que conformarse con un acto de presencia desde la plaza de Santa Engracia al no poder acceder al interior.

Y es que al acto no solo han acudido familiares y amigos, sino también decenas de seguidores del médico Jorge García-Dihinx, muy activo en redes sociales, donde divulgaba contenidos relacionados con la práctica del deporte de montaña, disciplina en la que era un reconocido experto.

Entre las autoridades presentes se encontraba el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha trasladado su "más sentido pésame a las familias de Jorge y de Natalia”, a su juicio "un ejemplo y una inspiración para muchísimos aragoneses” y por el que el Ejecutivo autonómico ha acordado concederles la Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de Aragón.

“El dolor es inmenso por lo que es un trágico desenlace y lo que queremos es expresar todo nuestro cariño a sus familias y toda la admiración a la figura de lo que fue Jorge y lo que fue Natalia”, ha señalado Azcón ante los medios.

El Gobierno de Aragón aprobó este viernes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, conceder la Medalla al Mérito Deportivo a título póstumo a Jorge García-Dihinx y a Natalia Román, en el caso del pediatra “en atención a su trayectoria como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludable”.

En el caso de Natalia Román, la concesión se ha fundamentado en “su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón”, como transmitía este viernes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, tras el Consejo de Gobierno.