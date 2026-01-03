Víctor, profesor venezolano en Zaragoza, tras la captura de Maduro: "Va a ser crucial el papel del estamento militar"

Todo el mundo ha despertado este sábado sobresaltado por el bombardeo de Estados Unidos en Caracas y la posterior captura, según ha anunciado el propio Donald Trump, de Nicolás Maduro, un auténtico terremoto en la política y geopolítica mundial.

Víctor Manuel Pérez, venezolano y profesor en la Universidad San Jorge de Zaragoza, ve todo lo que está ocurriendo con preocupación, aunque reconoce que era una posibilidad una intervención de estas características por parte de Estados Unidos.

“La primera sensación es de preocupación. Esto era una posibilidad que ocurriera, que toda la tensión se concretara en esta acción en Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico es un elemento, pero hay otros asuntos políticos contra el Gobierno de Venezuela”, explica.

Tras el ataque y la captura, según Trump, de Maduro, llega otra sensación de “incertidumbre” porque “nadie sabe quién está gobernando el país”, dice Víctor.

“Se va a abrir un debate a nivel social a través de todas las instancias públicas, privadas, sociales y partidos políticos sobre cómo se va a afrontar el futuro de Venezuela”, avanza este profesor, que imparte clases de Documentación y Deontología de la Comunicación.

Y, a su juicio, va a ser “crucial” el papel que adopte el ejército en las próximas horas.

“Una movilización como esta requiere de una planificación previa, alianzas que no se sabe si existen. En un país como Venezuela, va a ser crucial el papel del estamento militar en las próximas horas. Se va a abrir una reflexión y un debate interno, pero todo dependerá del papel de la asamblea”, afirma Víctor Manuel Pérez.