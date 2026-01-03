Azcón, tras la captura de Maduro: "Venezuela sufre una narcodictadura y nuestro deseo es libertad y democracia"

Jorge Azcón, en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Raúl Gascón E. E.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, observa con “preocupación absoluta” todo lo que está ocurriendo en Venezuela, un país que, a su juicio, sufre una “narcodictadura” desde “hace muchísimos años”.

Una situación que, añade, solo va a arreglarse con “respeto a la democracia, a la libertad, y a los derechos humanos”.

“Deseamos que la época de represión, que la época de lo que ha significado la dictadura de Maduro, pueda acabar cuanto antes y empiece una nueva época de ilusión, de democracia y de libertad para el pueblo venezolano”, ha añadido el presidente aragonés.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este sábado su confianza en que Venezuela pueda abordar una "transición democrática" liderada por Edmundo González (que tuvo que huir del país tras ganar las últimas elecciones) y la Nobel de la Paz María Corina Machado.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que "España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis" de Venezuela.