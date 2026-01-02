El decreto de Sánchez no frena la llegada de la universidad privada a Calatayud: "No dudamos de nuestra decisión"

Paso en firme para la nueva universidad privada italiana en Calatayud. La intención de la Universidad Niccolò Cusano de instalarse en la ciudad zaragozana se ha visto reforzada tras la última visita que se llevó a cabo el pasado 31 de diciembre por miembros de la propia institución académica.

En dicha reunión Stefano Bandecchi, fundador y CEO de la Universidad Niccolo Cusano (UNICUSANO), acompañado de Stefano Ranucci, vicepresidente de la Universidad y de Paolo Indolfi, abogado de la Universidad en España, trasladaron su posición en una reunión en Zaragoza con José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud.

En la reunión Bandecchi, Ranucci e Indolfi reafirmaron ante Aranda el compromiso de NCI con Calatayud y la voluntad inquebrantable por parte de Unicusano con el proyecto de Universidad a pesar del retraso en el mismo que puede suponer el Real Decreto 905/2025. Un decreto que el mismo alcalde de Calatayud ha rechazado desde que se dio a conocer.

Bandecchi quiso dejar claro ante el alcalde de Calatayud que la apuesta de UNICUSANO por España, Aragón y Calatayud es "estratégica y firme": "Hace muchos años que queremos complementar nuestra oferta en Italia, Francia y Reino Unido con nuestra implantación en España y la propuesta de Calatayud por sus condiciones, su posición geográfica y lo que podemos aportar a Aragón es definitiva y firme".

Una declaración de intenciones que llega meses después de la aprobación de la modificación del decreto de creación de universidades impulsado por Pedro Sánchez. Este pone una serie de requisitos que deben cumplir los campus universitarios de nueva creación, así como los ya existentes, como que tengan un mínimo de 4.500 alumnos. Una medida que busca atar en corto a las universidades privadas y online.

Ante este nuevo decreto que obliga a modificar la oferta académica con más requisitos. Raccuni ha avanzado que han realizado "casi todos" los trámites.

"Presentamos una propuesta que se complementa con la ya existente en Aragón, lo que permite afirmar que NCI Aragón reforzará el ecosistema universitario e investigador de esta comunidad en un momento en el que las inversiones que ha conseguido captar en centros de datos, etc". A lo que ha añadido que "NCI no duda de su decisión de ubicarse en Calatayud”.

Finalmente, Indolfi espera que "los recursos ante el Tribunal Constitucional y el Supremo se resuelvan con celeridad y así la universidad NCI Aragón sea una realidad cuanto antes mejor. Nuestras relaciones tanto con las administraciones como con la sociedad civil aragonesa son fluidas, constantes y nos sentimos bien acogidos en Calatayud y Aragón".

Se refiere a los presentados para que las universidades que enviaron la documentación antes de la modificación del decreto puedan adherirse a las anteriores reglas de juego. Concretamente, la NCI ya había sido validada por el Gobierno de Aragón y solo faltaba el visto bueno del Ministerio de Universidades.

Desde la institución académica italiana confiaban antes de la entrada en vigor del decreto 905/2025 en que para el curso 2027-2028 ya podría estar impartiendo docencia desde Calatayud. Por el momento, se desconoce su próxima apertura.

Aunque eso no les frena ya que como manifiesta Indolfi "no tendría sentido que ahora, con sede, plan financiero y programa académico e investigador desarrollado renunciáramos a un proyecto bueno para Calatayud y Aragón en su conjunto".

La oferta académica que pretende llegar a Calatayud acoge titulaciones de las cinco grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). Por el momento se desconoce nada más allá del proyecto que quieren impulsar, además de su intención clara de seguir con él.