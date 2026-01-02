Alegría lanza una campaña contra los insultos en redes: "Voy a poner pie en pared ante bots que juegan con la mentira"

La secretaria general y candidata del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha invitado al resto de partidos a unirse a un compromiso “por una campaña limpia” de cara a las elecciones del 8 de febrero.

A 37 días de la cita con las urnas, Alegría ha lanzado una propuesta que recoge seis puntos para afrontar una campaña “con propuestas” y que esté “alejada del ruido, odio e insultos”.

En concreto, la exministra ha centrado su atención en las redes sociales y el “odio” que le llega en sus publicaciones, especialmente en los últimos días en los que ha ido exponiendo sus distintos actos en Aragón buscando una visión más amable y cercana al ciudadano.

De hecho, Alegría ha lamentado el uso de “bots” para criticar.

“Es fundamental que el respeto llegue al entorno digital. No voy a pasar y voy a poner pie en pared ante esos bots y ejércitos anónimos que se mueven en redes sociales que solo pretenden jugar con la mentira y deshumanizar al adversario político. Ese no es el camino”, ha afirmado en un encuentro con medios de comunicación.

En este sentido, cree que todavía recibe más ataques por ser mujer y que estos tienen un tono diferente a los comentarios que sufren los hombres. “El marco de los insultos que se lanzan suelen tener un contenido claro que no se utiliza cuando se ataca, señala o insulta a un hombre, da igual que sea candidato político, empresario o trabajador”, ha añadido.

Preguntada por si se refiere al PP en particular, les invita a reflexionar sobre las consecuencias que tienen determinados vídeos o publicaciones hechas con inteligencia artificial.

“Cuando se hace estos deepfakes, hay que hacerse preguntas. ¿A quién beneficia este tipo de campañas? ¿Cuál es el objetivo, deshumanizar al adversario o inocular odio hacia un rival? Tengo claro que ese no es el camino. Por ahí no paso”, ha subrayado.

Por todo ello, Alegría confía en que todos los partidos se sumen por unanimidad a este compromiso.

“Hablamos de ideas, propuestas, respeto, menos ruido, de que las nuevas tecnologías se utilicen para acercar a la gente a la política, pero no engañarla. Hablamos de condenar cualquier acto de violencia. Confío en que todos los agentes apostemos por esa campaña limpia”, ha añadido.