De las tasas de agua y basuras al billete de bus: estos son los impuestos y precios que subirán para los aragoneses en 2026

A partir de enero de 2026, los aragoneses experimentarán una serie de modificaciones fiscales que incrementarán el coste de la vida. Desde los continuos aumentos en el precio de la cesta de la compra, hasta la subida de algunas tasas e impuestos, los ciudadanos tendrán que rascarse aún más el bolsillo a lo largo del año que acaba de empezar.

Quizá una de las subidas más significativas sea la de las tasas de agua y basuras, una medida que responde a la obligación legal de cumplir con la normativa europea.

En Zaragoza, el Ayuntamiento aprobó una subida de las tasas de agua y basura para el próximo año de acuerdo con el IPC, un 2,8%, lo que supondrá para el bolsillo de los vecinos hasta 8,4 euros más al año.

En concreto, en un hogar medio de Zaragoza, la actualización equivale a 5,61 euros anuales en el caso de las tasas de abastecimiento y saneamiento de agua y de 2,80 euros anuales por la tasa de recogida y tratamiento de residuos.

De igual manera, en Huesca, el Ayuntamiento de Lorena Orduna ha incrementado, “por imperativo legal”, en un 2,7% la tasa de basuras, con lo que “cumplimos ya el compromiso legal de equiparar la tasa al coste de servicio”. De la misma forma afecta a la tasa de suministro de agua, que aumenta en un 5%, para equiparar la tasa al coste de servicio.

Mientras, en Teruel, el Ayuntamiento decidió congelar por tercer año consecutivo las tasas e impuestos municipales, por lo que no se pagará más.

IBI

Por otro lado, Zaragoza va a congelar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el mínimo legal, el 0,4, y mantiene las ventajosas condiciones fiscales establecidas en los últimos años en la Plusvalía Municipal, Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en el Impuesto de Circulación e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Por su parte, Huesca va a suprimir el Impuesto de Plusvalía para el próximo año, lo que desde el Ayuntamiento consideran que es una “reivindicación de los vecinos”. Además, congela las tarifas del estacionamiento en zona azul y numerosas tasas que tienen que ver con actividades económicas, a su vez rebajadas en años anteriores hasta alcanzar aproximadamente un 7%, como veladores u ocupación de vía pública.

El transporte público

El transporte público volverá a subir en 2026. En el caso de la ciudad de Zaragoza, el Ayuntamiento aplica una subida del 3,1% correspondiente al incremento del IPC, por lo que el viaje costará 1,70 euros y 0,55 si se hace con Tarjeta Bus.

Lo que sí que se mantendrá igual que este 2025 serán las tarifas del Taxi, pese a que desde el sector pidieron un suplemento fijo de 2 euros las madrugadas del fin de semana y ferial (de 00.00 a 6.00) para incentivar la salida de taxistas para prestar el servicio en esa franja horaria.

Las rebajas de Sucesiones, paralizadas

Por otra parte, no entrarán en vigor -por el momento- las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno de Aragón en sus presupuestos de 2026, cuya no aprobación provocó el adelanto electoral al 8 de febrero.

En concreto, Jorge Azcón proponía en sus cuentas la bonificación al 99% del Grupo II de Sucesiones y Donaciones, así como nuevas deducciones en el IRPF para familias numerosas y monoparentales, y la bonificación al 50% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Cuota de autónomos

Sobre la subida de las cuotas de autónomos, el Gobierno planteó en un principio un aumento mensual de entre 17 y 206 euros a partir de 2026. Sin embargo, ante la fuerte oposición que generó la medida, rectificó su propuesta: optó por mantener sin cambios las cuotas para quienes perciben menores ingresos y aplicar una subida progresiva de entre 2,91 y 14,75 euros mensuales al resto.

Según la propuesta revisada, los incrementos oscilarían entre el 1% y el 2,5% en la tabla general, mientras que las cuotas destinadas a quienes obtienen rendimientos netos de entre 670 y 1.166,7 euros quedarían congeladas.

Finalmente, el Gobierno aceptó conservar durante el inicio de 2026 las mismas tarifas vigentes en 2025.

Compra de vehículos eléctricos

Además, el Gobierno prorroga las deducciones por la compra de vehículos eléctricos o de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga. De esta manera, quienes realicen estas inversiones durante el año que viene podrán seguir beneficiándose de los mismos incentivos fiscales ya disponibles, sin cambios en los porcentajes ni en los límites fijados.

En concreto, la adquisición de un vehículo eléctrico enchufable nuevo permite aplicar una deducción del 15% sobre su precio, con una base máxima de 20.000 euros. En consecuencia, la rebaja fiscal puede alcanzar hasta 3.000 euros.

Mientras, se sigue a la espera del nuevo Plan Auto+ que el Gobierno está ultimando para 2026, una vez que el 31 de diciembre finaliza el Moves III.