Aragón rinde homenaje a Jorge García Dihinx y Natalia Román, fallecidos en el alud de Panticosa

El Gobierno de Aragón ha anunciado que otorgará mañana, viernes 2 de enero, a título póstumo la medalla al mérito deportivo a Jorge García Dihinx y Natalia Román.

La decisión institucional llega pocos días después de la trágica muerte de ambos en un alud de nieve en el Pico Tablato, en Panticosa (Huesca), el pasado 29 de diciembre.

Jorge García Dihinx, de 55 años, pediatra de reconocido prestigio y divulgador con una gran presencia en redes sociales, y su mujer, Natalia Román, experimentada deportista de montaña, perdieron la vida junto a un compañero en un accidente que conmocionó a toda la región y a miles de seguidores que seguían su trabajo y sus aventuras en el Pirineo aragonés.

Conocidos en redes sociales y por su trabajo en el blog 'La Meteo que viene', eran ampliamente queridos y desde diferentes focos se pedía un reconocimiento a su labor.

Por ejemplo, en la plataforma Change.org, comenzó el 31 de diciembre una recogida de firmas para que un lugar emblemático de Zaragoza llevara su nombre.

La respuesta a las peticiones no ha tardado en llegar, y este 1 de enero, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunicado a través de redes sociales que se les concederá a título póstumo la medalla al mérito deportivo.

"Jorge García Dihinx y Natalia Román han dejado una huella imborrable en el corazón de miles y miles de aragoneses. Su amor por la montaña y el deporte, junto a su capacidad divulgativa, les convirtió en grandes comunicadores de valores esenciales como la salud, la actividad física y el medio ambiente, además de grandes embajadores de nuestro patrimonio natural. Esa labor, junto a todo el cariño y la admiración que despiertan, merece un sentido reconocimiento institucional. El Gobierno de Aragón así lo hará mañana otorgándoles a ambos a título póstumo la medalla al mérito deportivo", ha anunciado el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.