Azcón y Alegría, "conmocionados" tras el alud con dos muertos en Panticosa: "Estamos muy pendientes"

Este lunes Panticosa ha sido testigo de un trágico accidente tras producirse un alud que, por el momento, deja dos fallecidos, una herida leve con signos de hipotermia y una persona desaparecida. El suceso ha tenido lugar en torno a las 13.00 cuando un desprendimiento de nieve ha arrastrado a 2.000 metros de altura por el Pico Tablato a un grupo de personas que se encontraba en la zona.

Ante lo ocurrido, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado a través de un tuit sentirse "conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña". Así ha señalado que tras conocerse la noticia, va a cancelar la agenda que tenía para este lunes para acudir a la localidad de Panticosa.

Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa.

Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 29, 2025

No ha sido el único que se ha mostrado pendiente de las últimas noticias del desprendimiento en Panticosa. La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, también ha mostrado su preocupación a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Estamos muy pendientes del alud ocurrido allí y de la situación de las personas afectadas".

De igual manera, ha informado que se encuentra en comunicación tanto con el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y el alcalde de Panticosa, José María Uriz.

Minutos después Alegría ha vuelto a lanzar un tuit comunicado la cancelación de su agenda de precampaña, al igual que Azcón, para desplazarse hasta la zona. "Quiero enviar todo mi cariño a las familias de los afectados por el alud y mi reconocimiento a los servicios de rescate y emergencias. Mucha precaución estos días en la montaña", expresa tras los hechos.

Con motivo del suceso ocurrido en Panticosa en el día de hoy, cancelo mi agenda de precampaña y me desplazaré hasta allí.



Quiero enviar todo mi cariño a las familias de los afectados por el alud y mi reconocimiento a los servicios de rescate y emergencias.



Mucha precaución… — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 29, 2025

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha unido a los mensajes tras conocer el accidente. Así, ha expresado su "cariño y apoyo a las personas afectadas por el alud ocurrido en Panticosa y a sus familiares". A lo que ha finalizado: "Seguimos con preocupación la evolución de los acontecimientos y confiamos en el trabajo de los equipos de emergencia".

Sobre los trabajos también se ha expresado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, quien ha señalado que en la zona del Balneario de Panticosa "están trabajando ya desde hace un rato el Grupo de Rescate e Intervención en montaña de la Guardia Civil con el apoyo del helicóptero". Así, ha expresado estar "muy pendiente" de la evolución de lo ocurrido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.