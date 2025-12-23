El único diputado de Podemos en Aragón denuncia a su propio partido ante los tribunales por no hacer primarias

Andoni Corrales, a la izquierda, en las Cortes de Aragón. E. E.

El único diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, llevará a su propio partido ante los tribunales.

Él mismo temía este martes en la Diputación Permanente del Parlamento que esta fuera "la última vez que Podemos hablase con voz propia" en las Cortes.

La relación entre el diputado y la dirección autonómica ha sido prácticamente inexistente en estos últimos meses, y no parece que el nuevo liderazgo de Ricard Mitjana haya templado los ánimos.

En su última intervención en la Cámara ha puesto en valor que la irrupción de Podemos “cambió el tablero político en España”, “no solo por sus propuestas, sino también por las formas de llevarlas a cabo, dando voz y capacidad de decisión a la gente, tanto para elegir las personas que iban en sus listas como para tomar las decisiones más importantes, incluyendo alianzas pre y post electorales y entradas en gobiernos”.

En este sentido, ha defendido que la formación morada "no venía a por sillones, sino a cambiar las cosas". "Y vaya sí lo hizo. Lo hizo contra viento y marea”, continuaba.

Corrales ha querido reconocer especialmente la labor realizada por su compañera Irene de Miguel en Extremadura por “su trabajo incansable, muchas veces incomprendido, sin el cual Unidas por Extremadura no habría obtenido los grandes resultados del pasado domingo”.

"Ha conseguido superar los no pocos palos en las ruedas que le pusieron quienes piensan que no hay nada más allá de la M30”. decía.

El recurso

Por último, en relación con la denuncia que anunció la semana pasada ante el "fraude democrático” llevado a cabo por la dirección autonómica actual de Podemos Aragón tras no haber llevado las preceptivas primarias para la conformación de la lista electoral, ha informado que presentó la correspondiente denuncia este pasado fin de semana ante la Comisión de Garantías Democráticas a través de los cauces establecidos por el propio partido.

En dicha denuncia solicitó no solo la nulidad de la consulta convocada por la dirección autonómica, sino que instaba a adoptar medidas cautelares para la paralización de la misma.

Hoy 23 de diciembre, una vez transcurrido el plazo de realización de la misma que acabó ayer 22 de diciembre, se han publicado los resultados de la misma, sin que la Comisión de Garantías Democráticas haya adoptado decisión alguna.

Ante este hecho de especial gravedad y, a la vista de la indefensión en la que se encuentran los militantes aragoneses de Podemos, Corrales ha informado de su decisión de someter a los órganos judiciales este asunto, por lo que presentará la correspondiente demanda ante los tribunales de Justicia de la capital aragonesa.