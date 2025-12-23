El PSOE presenta sus listas para las elecciones en Aragón: Darío Villagrasa, segundo por Zaragoza y Ladrero, tercera

Pilar Alegría, este pasado fin de semana en La Zaida. E. E.

El PSOE ya tiene listas para las elecciones autonómicas de Aragón. Darío Villagrasa, rival de Pilar Alegría en la carrera por la sucesión de Javier Lambán, acompañará a la exministra como número 2 por Zaragoza y la actual vicepresidenta de la Diputación Provincial y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, será su número 3.

El alcalde de Quinto y portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, otro de los nombres que aparecía en todas las quinielas, ocupará finalmente el cuarto puesto, mientras que el quinto será para Carmen Dueso.

Alegría se ha rodeado de afines para dar la batalla a Jorge Azcón el próximo 8 de febrero. Lejos quedan los tiempos de división de choque entre Ferraz y Javier Lambán, que llegó a cargar duramente contra la dirección nacional por 'meter mano' en las listas en contra del criterio de la militancia.

Jorge Pastor, secretario general en la Delegación del Gobierno y miembro de la Ejecutiva, será el sexto, y Beatriz Sánchez, hija del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, irá un puesto por detrás, en el séptimo.

La lista, en cremallera por estatutos, continuará con Óscar Galeano, mientras que Mónica Iglesias aparece en noveno lugar y José Ángel Calvo, en décimo.

Las encuestas auguran que los socialistas no conseguirán más de 10 escaños por Zaragoza, de ahí que estos 10 puestos, los que comúnmente se conocen como los de salida, sean especialmente importantes.

Tras ellos aparecen los de Juana Tere Guillerme Canales (11), el caspolino Abraham Martínez (12), Pilar Pérez Lapuente (13), Francisco Lorente Pelegrín (14) y Ana Arellano Badía (15).

Las expectativas electorales han obligado a hacer las listas con una precisión de cirujano para encajar hombres y mujeres, capitales y provincias.

En un primer momento se valoró contar con un gran nombre del mundo de la cultura o de la universidad como reclamo, pero las expectativas electorales y lo complicado que es ahora que alguien se meta en política han hecho que esta idea haya quedado aparcada.

