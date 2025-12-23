El PP cree que Alegría ha preparado las listas para una derrota electoral: "Solo quiere garantizar el control del partido"

El PP cree que las listas electorales que ha presentado el PSOE de Pilar Alegría demuestran el “pánico” que se le tiene desde las filas socialistas a Jorge Azcón. Los populares creen que estas candidaturas solo son un “intento” de “garantizar cargos políticos” para el día después de las elecciones.

Así lo ha subrayado la vicesecretaria del PP-Aragón, Rocío Dívar, tras conocer la composición de las listas del PSOE, que tilda como de “supervivencia política”.

“Alegría ha situado a los suyos en puestos de salida ante una sonada derrota electoral. Son una demostración del rodillo sanchista. Alegría ha eliminado cualquier atisbo de socialismo constitucionalista y aragonesismo que quedaba en el PSOE-Aragón para construir un muro de supervivencia”, ha señalado Dívar.

Con ello, el PP cree que la derrota de Alegría “está asegurada”, y “solo queda por saber” si “se volverá a marchar” o si “presentará la dimisión”, como su compañero Miguel Ángel Gallardo en Extremadura.

“Pilar Alegría llegó a la Secretaría General para acabar con un PSOE con voz propia, que luchaba por la igualdad de todos, pero hoy ha dado un paso más. Estas listas son la prueba de que sabe que no tiene nada que ofrecer a los aragoneses. Lo único que le importa es garantizar un férreo control del aparato del partido y del grupo parlamentario”, ha apuntado Dívar.

¿Habrá discurso de fin de año?

Mientras, ante la petición del PSOE de cancelar el discurso de fin de año del presidente, Jorge Azcón, Dívar ha remarcado que se trata de una actividad que la ley electoral tilda como “recurrente”, como ya ocurrió con la intervención de Javier Lambán por el Día de Aragón un mes antes de las elecciones de 2023.

“Esta solicitud de medidas cautelares demuestran el pánico del PSOE, que no quería elecciones, a Jorge Azcón como candidato y como presidente, y a su conexión con los aragoneses, que es lo que ellos no tienen”, ha añadido.

Esta petición la ha realizado este martes el portavoz del PSOE en las Cortes, Fernando Sabés, quien cree que este discurso podría “contravenir la legislación vigente” ya que “pondría en clara inferioridad al resto de candidatos en un medio público como es Aragón TV”.