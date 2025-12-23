Pilar Alegría elige su 'once' para dar la batalla en las elecciones de Aragón: los intocables, los fichajes y los que no repetirán

Pilar Alegría anunciará este martes su 'once' de gala para dar la batalla en las próximas elecciones autonómicas de Aragón.

El batacazo del PSOE en Extremadura obliga a la líder socialista a elegir con precisión de cirujano los puestos de salida.

Especialmente teniendo en cuenta que encuestas como la de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN auguran también una caída hasta los 17 o 18 diputados que podría hacerles perder entre 5 y 6 representantes en las Cortes.

Esto hace que tampoco haya excesivos huecos libres. Como marca el reglamento, las listas se elegirán en cremallera. Es decir, en Zaragoza, los puestos 3, 5, 7 y 9 estarán ocupados por mujeres.

Darío Villagrasa, Fernando Sabés, Jesús Morales, Óscar Galeano, Carmen Dueso, Rafael Guía, María Rodrigo y Beatriz Sánchez, hija de Juan Antonio Sánchez Quero, acompañarán, casi con toda seguridad, a la ya exministra en las Cortes.

Solo estos nombres copan ya más de la mitad de los escaños que podría obtener el PSOE este próximo 8-F.

A ellos podrían unirse otros como los de Marcelino Iglesias, hijo del expresidente aragonés, Álvaro Burrell, Iván Carpi o Leticia Soria, portavoz adjunta de Fernando Sabés.

Todo apunta a que, para completar la lista, la exministra de Educación tirará de perfiles de la Delegación del Gobierno como Jorge Pastor, pero no del Ayuntamiento de Zaragoza, que aún trata de recuperarse del 'shock' que supuso apartar a Horacio Royo de la Comisión de Urbanismo y de la presidencia de la Junta de Distrito del Rabal.

Mucho se ha hablado también en los últimos días de un posible fichaje estrella de una persona del mundo de la universidad o la cultura. Este lunes, no obstante, importantes cargos del partido mostraban sus dudas.

Y lo hacían por varios motivos. El primero es que las listas son finitas y abrir un hueco a una persona ajena a la política supondría quitárselo a otra 'de la casa'. A ello hay que sumar que la 'cosa pública' ya no atrae tanto como antaño, más bien todo lo contrario.

Y si estos dos motivos no son suficientes apuntaban un tercero: es difícil encontrar a una persona que, estando las cosas como están, sea capaz de movilizar el voto de una forma significativa.

Huesca y Teruel

El entorno más cercano a Alegría reconoce que esta no es la lista que hubiera hecho en 2027, pero las circunstancias obligan, ya que ese 'once ideal' le habría obligado a romper el grupo municipal en Zaragoza y descoser la Diputación Provincial, de la que forman parte nombres tan importantes como los de Manuela Berges o Eduardo Arilla, alcalde de Borja,

En las listas de Huesca se prevé una mayor continuidad que en Teruel tras la salida de Mayte Pérez de la secretaría provincial.

En ningún caso habrá el revuelo de la última vez, marcada por el choque entre el entonces secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, y Ferraz.

De hecho, desde el PSOE trasladaban ayer que se estaban buscando consensos, y no descartaban que el listado final no estuviese hasta este martes por la mañana.

Lo que parece seguro es que de él no formarán parte Carlos Pérez Anadón ni Daniel Alastuey, conformando un grupo plenamente alineado con la actual secretaría general y el Gobierno de Pedro Sánchez.