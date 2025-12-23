El PAR se presentará en solitario a las elecciones del 8-F: "Vamos a luchar contra los extremos, contra Vox y Teruel Existe"

El Partido Aragonés se presentará en solitario a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Así lo ha aprobado la Comisión Ejecutiva de la formación, después de rechazar la posibilidad de unirse con otras fuerzas con las que han entablado conversaciones en los últimos días sin éxito, como el PP, Ciudadanos o, incluso, Chunta Aragonesista, en lo que hubiera sido una unión prácticamente inédita.

El presidente del PAR y diputado en la legislatura ya finiquitada, Alberto Izquierdo, será el candidato y optará por la provincia de Teruel, mientras termina de tejer las listas con gente “del territorio” y descartando fichajes exóticos.

Su objetivo será tener capacidad para ayudar a conformar un Gobierno estable y, pese a los continuos terremotos que han sacudido al partido en los tres últimos años, no se conforma con quedarse con el diputado que consiguieron en 2023, sino que aspira a lograr "al menos" dos escaños, pese a que las encuestas le dejan fuera del Parlamento.

“Yo me presenté a las elecciones cuando nos daban menos tres. Y conseguimos uno, no por mí, sino por el trabajo de mucha gente. Yo aspiro a que tengamos más de lo que tenemos, y vamos a pelear cada pueblo, en cada día y en cada lugar”, ha subrayado Izquierdo, en declaraciones a los medios en los exteriores del Palacio de la Aljafería y rodeado de su núcleo duro de confianza.

Asimismo, desde el PAR fichan su lucha en dos partidos en concreto, Teruel Existe y Vox, criticando la sobreexposición de Santiago Abascal. “Me gustaría que fuese él el candidato a las elecciones autonómicas, ya que va a ser él al que la gente va a votar. Yo conocí al candidato de Extremadura el domingo por la noche, no sabía ni quién era. Eso es lo mismo que pasará en Aragón”, ha vaticinado.

El presidente del PAR no esconde haber tanteado a otros partidos, como el PP o Ciudadanos, pero cree que no había una opción donde “el aragonesismo de centro y moderado” estuviera representado “con fuerza”. “¿Por qué hay que hacer las cosas en función de los intereses de Madrid? ¿Qué hace Madrid en función de los intereses de Aragón? Nada. No hemos encontrado el acomodo, el apoyo, el compañero de viaje”, ha resumido Izquierdo.

Incluso, el presidente del PAR ha hablado de una opción tan simbólica como remonta, como era la coalición con CHA. “Sí, nos hubiese gustado porque creíamos que era un buen momento para que el aragonesismo se uniese, pero algunos son más de izquierdas que aragonesistas y eso quizá les impide hablar con nosotros”, ha lamentado Izquierdo.

Con ello, el PAR peleará en solitario por mantenerse con fuerza en las Cortes de Aragón. “Vamos a ir casa por casa, buscando el voto para la moderación, el entendimiento y que dejemos de hablar aquí de Franco, Feijóo, Sánchez, Koldo y Ábalos, y hablemos de los servicios públicos, el transporte o la igualdad”, ha añadido.