Doble tirón de orejas (sin sanción) de la Junta Electoral a Jorge Azcón por sus primeros actos de precampaña

Jorge Azcón, junto a la rectora de la Universidad, Rosa Bolea; la consejera de Universidades, Claudia Pérez; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna Gobierno de Aragón

La Junta Electoral de Aragón ha dado la razón al PSOE en sus recursos contra los primeros actos de precampaña de Jorge Azcón, aunque, de momento, todo queda sin sanción.

Según han informado desde la propia formación, sus declaraciones en el acto de presentación del futuro Grado de Farmacia en Huesca del pasado martes 16 "están prohibidas y no permitidas".

Además, la Junta considera ilegal el acto de presentación del Centro de Salud de Arcosur, realizado solo un día más tarde, el miércoles 17.

Desde el órgano se insta al Gobierno de Aragón a dictar instrucciones para todo el periodo electoral, retirando de la web y de las redes institucionales del Gobierno de Aragón las valoraciones de sus logros.

También le pide que evite a futuro "incumplir el principio de neutralidad en todas sus actuaciones".

Del mismo modo, dicen los socialistas, la Junta Electoral reconoce que el reel de Pilar Alegría en Zuera, publicado el miércoles 17, en su cuenta de Instagram "cumplía con lo establecido al realizarse dentro de su cuenta personal, por lo que desestima la denuncia del PP".

Sí censura, sin embargo, que la exministra mantuviese el vídeo a pesar de que se le ordenara su retirada cautelar inmediata. En este caso, Alegría no lo hizo y decidió presentar alegaciones.

En este mismo sentido, en otro acuerdo del 20 de diciembre mandaba la retirada cautelar inmediata de la publicación que la Delegación del Gobierno en Aragón hizo en la red social X (@DelGobEnAragon), en la que se indicaba: "El balance del curso político 'Cumpliendo' que ha presentado el presidente @sanchezcastejon muestra un Aragón mejor gracias al apoyo del Gobierno de España. Ahí van los datos: (…)".