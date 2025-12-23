El diputado de Sumar que exigió elecciones a Sánchez deja el Congreso y augura "muy pocos meses" a la legislatura

El diputado de Sumar que exigió elecciones a Pedro Sánchez si no había presupuestos, Jorge Pueyo, deja el Congreso. Lo hace para ser candidato por CHA en Aragón consciente de que quedan "muy pocos meses de legislatura" y de que si el mandato sigue adelante será "absolutamente improductivo" para la agenda social y para la agenda aragonesa, tal y como ha ocurrido "en los últimos meses".

Su puesto lo ocupará Laura Vergara, dejando a Chunta sin voz propia en la Cámara Baja.

Pueyo llegó a romper la disciplina de voto de Sumar hasta en dos ocasiones: una con el decreto antiapagones y otra, contra del traspaso de competencias de inmigración a Cataluña.

"Los titubeos del PSOE de Pedro Sánchez, la cobardía para abordar retos esenciales como la juventud o el olvido de las reivindicaciones históricas del aragonesismo que hemos visto en esta última etapa han sido frustrantes", reconocía.

El diputado admitía que, muchas veces, sus posicionamientos han generado dudas en el seno de Sumar. Con todo, instaba al partido de Yolanda Díaz a apretar e impulsar "medidas valientes para abordar la corrupción que a día de hoy golpea al PSOE" y para frenar el drama de la vivienda.

"Si no, por muy bien que vayan los resultados macroeconómicos en el Estado español, por mucho que se crezca más de la media de la Unión Europea... Si la gente no lo nota en el bolsillo es un fracaso de legislatura", afirmaba.

También ponía como ejemplo el 'no' de Óscar Puente al cercanías entre Zaragoza y Huesca, "aplaudido" por los diputados socialistas aragoneses: "La cobardía que hemos visto en muchas ocasiones tanto del PSOE como en el PP de Aragón a la hora de plantar cara al Partido Popular estatal es absoluta".

Pese a todo, CHA no se plantea romper con Sumar antes de que acabe la legislatura. Pueyo cree que, aun con los tiras y aflojas, el balance de la coalición ha sido muy positivo. "Hemos sido molestos para Sumar, no les voy a mentir, pero eso es parte de la plurinacionalidad. Que cada uno marcara la política en su territorio marcaba la política era clave", reconocía.

Con su salto a la política autonómica, Pueyo busca "devolver la dignidad a las Cortes" arrebatada por el Gobierno de Jorge Azcón. "Sé que Azcón que tiene ganas y yo a él también, pero sobre todo a sus políticas de privatización, a sus políticas extractivistas y a sus políticas cobardes que no se atreven ante Génova, ante Ayuso o ante el PP. Lo único que quieren es multilateralidad y dejarnos a todos los aragoneses en el mismo pozo en el que llevamos durante todo este tiempo", agregaba.

¿Coalición de izquierdas?

Pueyo se presentará a las primarias de CHA por Zaragoza y competirá con Isabel Lasobras. Quien gane ocupará el primer puesto y quien quede por detrás, el segundo, estando previsto que el nombre del cabeza de lista se dé a conocer el próximo 3 de enero.

Sobre la posible coalición de izquierdas con IU y Podemos, se ha remitido en un primer momento a las declaraciones de su secretaria general, pero al ser preguntado por su opinión personal ha reivindicado una unidad sin vetos. "Aquí no sobra nadie", remarcaba.