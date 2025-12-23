Aragón convoca casi 1.200 plazas de funcionario para turno libre: los exámenes serán en junio

El Gobierno de Aragón ha aprobado la convocatoria de 1.180 plazas de funcionario a las que podrá optar cualquier ciudadano que desee trabajar en la administración. Será una de las mayores oposiciones en los últimos años, y permitirán al Ejecutivo continuar reduciendo la temporalidad para tratar de acercarse al 8% que marca la ley.

Estas oposiciones aunarán y completarán las distintas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2023, 2024 y 2025. Los exámenes se celebrarán ya en junio de 2026, y se complementarán con otras 1.071 plazas que se convocarán en enero para la promoción interna, personal laboral, personas con discapacidad y otros puestos de funcionarios.

“Esto es una necesidad para cubrir las plazas de interinidad y temporales que la ley nos obliga a bajar. Desde que entramos se ha bajado un 15%, menos de lo deseado, pero un trabajo arduo. Estamos en un 27%, y con estas plazas llegaremos a una estabilización del empleo público, para que la inmensa mayoría sea personal funcionario o laboral fijo”, ha expuesto el director general de Función Pública, Antonio Villacampa.

Con estas plazas, el Gobierno aragonés pretende seguir reduciendo la alta temporalidad que padece la administración autonómica y que ahora se encuentra en el 27%. Según el director general, estos exámenes bajarían el porcentaje hasta el 15% y, con la OPE de 2026, que espera lanzar en el primer trimestre, se podría llegar al 10%.

“No queremos que pierdan en el tiempo esas oposiciones. Los exámenes serán en junio y buscamos que, antes de que finalice el 2026, todas las pruebas estén realizadas y con personal pendiente de la adjudicación de plazas”, ha señalado Villacampa.

La Ley de Función Pública, aparcada para la próxima legislatura

Mientras, la nueva Ley de Función Pública, uno de los “proyectos estrella” del Departamento, ha quedado aparcada para la próxima legislatura ante la falta de mayoría en las Cortes y el adelanto electoral.

“Está ya redactada, pero una ley como esta requiere de un trámite parlamentario largo, por lo que presentarla ahora a las Cortes hubiera sido un error. En cuanto se conformen las Cortes presentaremos el texto, que será una ley moderna y acometerá cuestiones que la anterior no abordaba”, ha resaltado Villacampa, que no ha dado más detalles sobre el contenido por estar en periodo electoral.