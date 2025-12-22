Más pellizcos con los quintos premios en Zaragoza: otros 60.000 euros por el 25412

Una serie de un quinto premio (25412) del Sorteo Extraordinario de Navidad, agraciado con 60.000 euros a la serie, se ha vendido en Zaragoza, en la administración de la calle Cádiz.

En total, han dispensado 10 décimos, una serie completa, aunque se desconoce por el momento si han sido vendidos por terminal o por Internet. Cada décimo se lleva 6.000 euros, 300 por cada euro jugado. En total, este número ha dejado 60.000 euros.

El premio ha salido casi a las 11.50 horas.