Pellizco de un tercer premio (90693) en Benasque: un décimo premiado con 50.000 euros
La mayor parte del segundo premio se ha vendido en Santafe (Granada), aunque ha estado muy repartido por todo el país.
El tercer premio de la Lotería de Navidad ha dejado un pellizco en Aragón. Un décimo del 90693 ha sido vendido en Benasque, en la provincia de Huesca, en la administración de la calle Mayor.
El premio, que ha salido a las 11.13 horas, está dotado con 500.000 a la serie, por lo que cada agraciado con un décimo premiado recibirá 50.000 euros, 2.500 por cada euro jugado.
