El Gordo pasa de largo por Aragón: el primer premio (79432) de la Lotería de Navidad se olvida de la Comunidad

El Gordo ha pasado de largo este año de Aragón por segundo año consecutivo. Ninguna administración aragonesa ha vendido ni un décimo del 79432, que es el agraciado en este 2025 con el primer premio de la Lotería de Navidad.

El premio, que ha salido a las 10.44 horas, está dotado con 4 millones a la serie, por lo que cada agraciado con un décimo premiado recibirá 400.000 euros, 20.000 por cada euro jugado.

