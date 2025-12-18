La reapertura del Museo Goya o un gran congreso con premios nobel: así celebrará Fundación Ibercaja su 150º aniversario

Fundación Ibercaja quiere celebrar con gran fuerza su 150º aniversario y convertirlo en un evento único en todo Aragón para 2026. La entidad, accionista mayoritaria de Ibercaja, ha preparado más de 160 actividades de “gran calado” para conmemorar este hito con toda la ciudadanía aragonesa, de forma paralela a las labores sociales que realiza día a día.

Uno de sus eventos más especiales será la reapertura del Museo Goya, previsto para el mes de octubre, mientras continúan las obras de ampliación hacia la plaza del Pilar. Este nuevo espacio añadirá salas inmersivas, elementos de realidad virtual y última tecnología para llevar la experiencia del visitante a otra dimensión.

Para esta reapertura, Fundación Ibercaja trabaja para contar con una “gran exposición” del artista de Fuendetodos como nunca antes se había conocido. Para ello, ya tienen obra comprometida de los principales museos del mundo, como El Prado, la National Gallery, el Museo de Detroit, la Spanish Society, o el Museo de Bellas Artes de Budapest, entre otros, así como colecciones privadas muy importantes.

Además, la entidad está preparando un gran congreso mundial a mediados de junio, en el que personalidades relevantes a nivel mundial puedan acudir a Zaragoza a hablar sobre el mundo que viene, en aspectos como la innovación, los valores, la digitalización o cómo conseguir una sociedad más justa.

Desde Fundación Ibercaja resaltan la importancia del cartel de este congreso, al que acudirán desde premios Nobel, expresidentes de países americanos, asiáticos y europeos, o referentes en la cultura y la sociedad. “Puede que en España no se vea un panel tan importante”, apunta su director general, José Luis Rodrigo.

En cuanto a educación, Fundación Ibercaja va a lanzar una nueva convocatoria de ayudas a los docentes, con la idea de reconocer y dar prestigio a la labor de los maestros a nivel nacional, que tendrá su primera edición en 2026 y pretende mantenerse en los años siguientes.

Del mismo modo, acogerá del 23 al 27 de febrero en Huesca una edición del ‘Tour del Talento’, organizado por la Fundación Princesa de Girona.

Finalmente, el Mobility City será otro de los ejes del programa de actividades de Fundación Ibercaja en su 150º aniversario. En este espacio celebrará una gran exposición del Museo de Mercedes-Benz en Stuttgart, siendo la primera vez que salga de la ciudad alemana. “La exposición de Ferrari se va a quedar pequeña”, destaca Rodrigo.

A estas actividades se sumarán también ciclos de cine, conciertos musicales, encuentros culturales, teatro de compañías locales, ciencia en la calle y actividades de arte en movimiento.

Con ello, Fundación Ibercaja da un paso más en su calendario de actividades después de un 2025 en el que ha llegado a 1,3 millones de personas con diferentes proyectos, como la I Gala Solidaria en Teruel, un proyecto de investigación oncológica, la Feria de Empleo junto a Cruz Roja, la Semana de la Educación Financiera o el Pabellón de la Ciencia, que se celebra del 20 al 22 de diciembre.