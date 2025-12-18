El PP de Aragón contraataca en la guerra de la Junta Electoral: ordenan retirar un vídeo de Pilar Alegría en Instagram

Queda desatada la guerra de la Junta Electoral entre el PP de Jorge Azcón y el PSOE de Pilar Alegría. Tras las sucesivas denuncias por actos públicos de los consejeros del Gobierno, los populares han contraatacado con una denuncia por un vídeo de la exministra en Instagram junto al alcalde de Zuera, que tendrá que ser borrado del perfil de forma cautelar.

El vídeo se publicó este miércoles por la tarde, y en él aparecen la propia Alegría junto al alcalde de Zuera, José Manuel Salazar. Durante aproximadamente un minuto, ambos conversan sobre vivienda pública asequible y sobre la construcción de un centro de salud, para el que “después de dos años no hay centro ni presupuesto para hacerlo”, dice el edil.

Zuera es un ejemplo de buena política. De la política útil, la que no mira hacia otro lado y da respuestas a los problemas reales: vivienda, servicios públicos y calidad de vida. Ese es el Aragón real, el que necesita un nuevo impulso y liderazgo comprometido.



Seguimos en ruta.… pic.twitter.com/t7ymygShuj — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 17, 2025

En la publicación aparecen como colaboradores el PSOE nacional y el PSOE-Aragón, lo que, a juicio del PP, “hace suponer que están financiando” el post. “Además, en el perfil continúa apareciendo su condición de ministra de Educación y portavoz del Gobierno. No existe constancia de que haya dejado los cargos”, apuntan los populares en la denuncia.

Los populares remarcan que una instrucción de la Junta Electoral dejó claro que los preceptos de la ley afectan a “todos los poderes públicos, aunque no estén directamente afectados por el proceso electoral”, en referencia a los alcaldes.

“Se hace un descarado alarde de los logros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zuera, y se induce directamente el sentido de los votos de los electores antes del inicio de la campaña”, dice la denuncia.

Ello, a juicio del PP, “atenta gravemente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral” y de “igualdad entre los actores electorales induciendo el sentido del voto”.