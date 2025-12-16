Pilar Alegría, confirmada como candidata del PSOE a las elecciones de Aragón tras unas primarias exprés sin rivales

Pilar Alegría es ya virtualmente la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón. La suya ha sido la única precandidatura registrada en las primarias exprés convocadas por la formación a raíz del adelanto electoral.

Los socialistas tenían hasta este martes a las 18.00 para postularse y hasta el viernes para reunir los avales.

Tras el arrollador porcentaje de votos con el que fue proclamada secretaria general en marzo -nada menos que un 93%- no se esperaba que nadie le disputara el liderazgo, y así ha sucedido.

La proclamación de la candidatura se oficializaría ya este sábado, y la previsión es que las listas del 8-F se trasladen a Madrid el lunes 22, lo que obligará a hacer el encaje en tiempo récord.

La hasta hoy ministra tendrá la difícil tarea de dar la vuelta a las encuestas. La última publicada por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da al PSOE entre 17 y 18 diputados, sin opciones de arrebatar el Pignatelli a Jorge Azcón, que podría elegir entre Vox y Aragón-Teruel Existe si se confirman los pronósticos.

Alegría se despedía este martes de la cartera de Educación y la portavocía del Gobierno para centrarse en el 8-F. "Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", decía en X (antes Twitter).

En ese mensaje aseguraba haber sido "muy feliz". "Pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", apuntaba.

"Salir a ganar"

El PSOE de Zaragoza también ha movido ficha en las últimas horas. La secretaria general de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha instado a militantes y simpatizantes, a los cien alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Zaragoza y a todas las personas indignadas con los recortes en los servicios públicos a “salir a ganar” las próximas elecciones con el objetivo de que Pilar Alegría sea la nueva presidenta del Gobierno de Aragón.

La responsable socialista se ha expresado así en Comisión Ejecutiva Provincial extraordinaria que ha celebrado el PSOE en su sede tras la convocatoria exprés de elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes de Aragón por parte del presidente del Gobierno autonómico.

Durante la Ejecutiva Provincial se ha ratificado el calendario de primarias y asambleas aprobado el día anterior por la Ejecutiva Regional. En este proceso, los militantes socialistas podrán presentar sus propuestas esta misma semana en las asambleas locales para la elaboración de las listas de diputadas y diputados a las Cortes de Aragón.

Asimismo, se han aprobado el Comité de Listas y el Comité Electoral, activando la maquinaria del partido para afrontar la próxima campaña electoral.

Ladrero ha defendido la firmeza frente a los corruptos y los abusos, reivindicando a un partido centenario que sigue siendo, ha señalado, “la mejor herramienta de los zaragozanos y zaragozanas para garantizar una vida digna y unos servicios públicos de calidad”.