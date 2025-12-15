Natalia Chueca, sobre las elecciones en Aragón y el presupuesto en Zaragoza: "Todo puede cambiar"

Ya es oficial que Aragón irá a las urnas el próximo ocho de febrero tras el anuncio del presidente de Aragón, Jorge Azcón, este lunes. Ante esta decisión, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado su opinión esta mañana sobre cómo podría afectar a los presupuestos con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Hasta donde yo sé, no debería influir", ha explicado la primera edil en lo relacionado con el acuerdo con Vox sobre el presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad para 2026. Aunque, como ha indicado, "todo puede cambiar", en un contexto en el que "últimamente están las cosas así un poco revueltas".

A diferencia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con Vox por parte del Gobierno de Aragón, Natalia Chueca ha asegurado que desde el Ayuntamiento lo seguirán haciendo igual que los últimos meses y con proyectos que son "buenos" para continuar con la transformación de Zaragoza.

"Creo que, como he dicho otras veces, nuestro presupuesto es de gestión de ciudad, de los problemas que afectan al día a día a los zaragozanos y por lo tanto servicios públicos, servicios sociales, servicios municipales que tienen que seguir prestándose y que confío en que el resto de grupos sean responsables", ha asegurado la alcaldesa.

De este modo, ha aclarado que el presupuesto para el próximo año continúa en la misma dirección y mantiene el objetivo de presentarlo antes de la Navidad. Por eso, ha insistido en que el objetivo es seguir adelante "con los planes que tenía establecidos".

En cuanto a su valoración de las elecciones en Aragón, las primeras anticipadas en la historia de la comunidad, la primera edil ha afirmado "que se ha hecho lo correcto y que es lo que se debería de hacer desde el Gobierno de España".