Alegría se alza como alternativa a Azcón: "Queremos dejar atrás años de recortes, privatización y desprecio a lo público"

“Hasta ahora yo era la oposición a Jorge Azcón, hoy soy la alternativa, y mañana seremos Gobierno”. Con estas palabras, la ministra y líder del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, mira ya al 8 de febrero como la “oportunidad” de desbancar al presidente popular del Pignatelli y devolver a los socialistas al trono de mando aragonés.

En una intervención de tres minutos grabada, enviada a los medios, y rodeada de los principales rostros de su Ejecutiva Regional, Alegría cree que las elecciones son un “capricho personal” de Jorge Azcón por sus intereses políticos.

“Hemos escuchado a los aragoneses y por eso tendimos la mano, para explorar caminos del diálogo y acuerdo, y la respuesta fue morderla. Siempre ha estado más cómodo en la destrucción que en la construcción. Los aragoneses siempre han estado por detrás de sus intereses personales, los de su partido político, de Madrid y Feijóo”, ha apuntado Alegría.

A su juicio, Azcón “no quiere” ser el presidente de Aragón “ni de todos los aragoneses”, y llega a las elecciones con “varias verdades” tras dos años y medio en el cargo: “incapacidad para llegar a acuerdos, descuido por hacer frente a los problemas de los aragoneses, y nula capacidad de gestionar y gobernar”.

Por ello, el PSOE quiere aprovechar estas elecciones para “plantear a los aragoneses” un proyecto político “alternativo” y que “despliegan los alcaldes” en el territorio, y que se basa en “hacerse cargo de los problemas de la gente de a pie”.

“Queremos una alternativa que deje atrás dos años de recortes, privatización y desprecio a lo público, un proyecto político que quiere cuidar, proteger y dignificar lo que es de todos, los servicios públicos, y ponga a los aragoneses en el centro”, ha añadido.

En definitiva, según Alegría, “estas elecciones son el camino para traer a Aragón la presidencia que merece, y permita conformar un nuevo gobierno que solo responda a los intereses de Aragón, de los aragoneses”.

Alegría tendrá que dejar en los próximos días sus cargos en el Gobierno de España, donde ejerce como portavoz y ministra de Educación, para pasar a encabezar las listas electorales del PSOE-Aragón.