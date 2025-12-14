Expertos contradicen a Óscar Puente y Pilar Alegría y avalan el cercanías Zaragoza-Huesca: "Sería muy rentable"

La línea de tren Cercanías que une Zaragoza y Huesca está dando de qué hablar desde que el ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazara en el Congreso de los Diputados la construcción de una nueva red justificándose con que la "demanda es bajísima". Una medida que ya levantó ampollas en Aragón con reacciones de las alcaldesas de Huesca y Zaragoza defendiendo la línea que conecta ambas ciudades.

A esta discrepancia se une también la de la Asociación Española de Transporte. Bajo el informe de 'Propuestas de mejoras de la movilidad y el transporte ferroviario en el área metropolitana de Zaragoza y su entorno', contradicen al máximo exponente del Ministerio de Transportes. Así, emite una propuesta para la mejora de la vía que no solo llegue a la capital oscense sino que termine en Cariñena.

"La línea sería más que rentable, aparte de social, económicamente y por supuesto medioambientalmente, porque no solo serviría para Huesca y para Zaragoza, serviría para Tardienta, Almudévar, Zuera, Villanueva de Gállego y San Juan de Mozarrifar", señala Luis Bello, presidente de la asociación.

Desde su punto de vista, la línea del Cercanías es "necesaria" al considerarla "mucho mejor, más barata y más eficiente". Por ello defienden el incremento de frecuencias ya que "la vía existe y solo haría falta poner encima los trenes": "En vez de poner los regionales que van cada seis horas en frecuencia, los Cercanías lo que proporcionan es precio y frecuencia".

La propuesta que defienden desde la asociación es la "vertebración del territorio" y eso pasa por colocar una parada en cada municipio en el que pase la vía.

En el caso de la línea Huesca-Cariñena que proponen, supondría un avance para la capital aragonesa con paradas en la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego, a la altura del Hospital Universitario Royo Villanova, "porque la vía pasa a 25 metros de ahí", y que también "sirve para Mercazaragoza donde trabajan más de 2.000 personas".

Su idea va más allá, ya que busca dar conexión a puntos que ahora están carentes de ella como la Feria de Muestras de Zaragoza: "La gente se cree con razón que vienen en un AVE por 20 euros y luego les cuesta 30 o 40 ir desde la Estación Delicias a la Feria de Muestras cuando es uno de los lugares más visitados de la capital", señala Bello.

La línea que proponen no se frena ahí, ya que abarca las conexiones con Plaza, punto neurálgico de la actividad industrial, y el Aeropuerto de Zaragoza con el objetivo de "potenciarlo".

Desde su punto de vista, la línea también beneficiaría a Arcosur donde ahora se estudia una mejora de las conexiones ante el crecimiento que está viviendo con cientos de proyectos de vivienda en construcción como también a Cuarte y María de Huerva donde la línea ferroviaria también pasa.

"Esas estaciones se podrían plantear en unas vías ya existentes, no tienen por qué ser un edificio de 400 millones y podrían vertebrar absolutamente la movilidad de una forma mucho más razonable", justifica.

Otras dos líneas de Cercanías

Como eje vertebrador, el informe también propone otras dos líneas de Cercanías. Entre ellas una que conecte Calatayud - Zaragoza, cierto es que ya cuentan con el nexo de la Alta Velocidad, esto permitiría una "mayor vertebración" al dar servicio a los municipios por los que pasa la línea como Alagón o Grisén.

Asimismo, también señala como necesaria la línea de Cercanías Tudela-Caspe dando servicio a la franja este-oeste del área de la provincia de Zaragoza. Esta en concreto, recala en que atravesaría la ciudad de Zaragoza por el túnel de Delicias-Miraflores.

Por ello, defiende que supone "garantizar la movilidad de las personas de forma más segura y sostenible, hacia y desde Zaragoza y su entorno".

Parte de la pérdida de los Cercanías lo achaca a la llegada del AVE que "hipotecó" las conexiones con solo dos vías en el que circulan todos los trenes lo que causa que "haya menos frecuencias".