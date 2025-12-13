Azcón exige a Sánchez que convoque elecciones: "¿Cuántos casos más de corrupción y acoso tienen que ocurrir?"

Aragón se dirige a unas elecciones autonómicas el próximo febrero, previsiblemente, el domingo día 8. Será así tras el fracaso este viernes en la reunión entre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco. Ambos se reunieron una última oportunidad de llegar a acuerdos para aprobar el presupuesto, pero sin ese entendimiento, este lunes Azcón disolverá las Cortes y llamará a las urnas.

Así pues, este sábado, en la visita del líder del Ejecutivo aragonés al coto de Villarreal de Huerva, ha confesado que él siempre ha querido aprobar un presupuesto: “Aragón está en un buen momento y necesitaba aprobar un presupuesto, pero creo que la política tiene normas. Si no somos capaces de aprobar un presupuesto, llevamos dos años, lo lógico es que convoquemos elecciones”.

En este aspecto, ha defendido que será “una buena noticia”, ya que “habrá un Gobierno más fuerte”. No obstante, con prudencia, todavía no ha confirmado la fecha del 8 de febrero y ha declarado que el lunes hablará de ello.

Además, no solo ha hablado de las elecciones en Aragón, sino que, al igual que ha hecho el líder del PP, Alberto Núlez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también las convoque.

“¿Qué más tiene que ocurrir para que pase algo dentro del PSOE y pase algo dentro de la presidencia del Gobierno? ¿Dónde está el límite? ¿Cuántos casos más de acoso a mujeres y de presuntos delitos sexuales se tienen que cometer alrededor de cargos del PSOE? ¿En cuántos ministerios y empresas públicas más tiene que seguir entrando la Guardia Civil? Es evidente que cuando esto pasa, lo que hay que hacer es convocar elecciones”, ha manifestado alto y claro el barón popular.

De esta forma, ha reflexionado sobre que en Aragón, al no aprobar el presupuesto, se van a convocar elecciones, mientras que en España, sin presupuesto y “rodeados de escándalos”, no lo hacen. “El interés general y el interés público debería estar por encima del interés particular de Pedro Sánchez y en este país se deberían convocar elecciones”, ha reiterado.

“Se están agarrando al poder. No debería ser así, pero mucho me temo que Pedro Sánchez va a seguir pensando única y exclusivamente en Pedro Sánchez”, ha finalizado Azcón.

Agradecimiento a los cazadores

Por otra parte, Jorge Azcón, ha agradecido este sábado a los cazadores aragoneses su "respuesta extraordinaria" de cara a frenar el avance de la peste porcina africana en la comunidad autónoma. "En el momento en que los hemos necesitado, han estado ahí", ha expresado desde el coto de Villarreal de Huerva, donde este sábado se ha celebrado una batida de jabalíes.

"Quiero agradecerles su trabajo de forma conjunta con el Gobierno de Aragón para parar un problema tan importante como es el de la peste porcina", ha indicado. "Nos preocupa muchísimo porque el sector ganadero es un motor económico fundamental de nuestra comunidad autónoma y para mucha de la gente que vive en el territorio, sobre todo en nuestros pueblos. Y por eso el Gobierno de Aragón ha estado atento y ha sido pionero a la hora de tomar medidas", ha agregado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que "el Gobierno de Aragón ha sido el primero a la hora de aumentar las inspecciones y ponerse en contacto con los cazadores para poder matar jabalíes y evitar que se pudiera propagar la peste porcina". "Desde el principio hemos hablado con la Federación de Caza, hemos colaborado, hemos ido de la mano y hemos estado dialogando para poder acordar las mejores medidas", ha añadido.

"En Aragón -ha subrayado- el primer fin de semana se cazaron más de 3.000 jabalíes. Es un dato espectacular que ayuda a poner en valor lo que significa la caza en Aragón y que demuestra cómo nos están ayudando extraordinariamente a la hora de poder paliar las amenazas que significa una expansión de la peste porcina".

Por ello, el presidente Azcón ha puesto en valor la figura del máximo responsable de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño, así como "de los que tienen una licencia de caza y de los que están federados en la Federación Aragonesa de Caza", todos ellos hacen una labor magnífica ahora que tenemos un problema como es de la peste porcina, pero no olvidemos que llevan muchísimos años aportando al medio rural", ha concluido.