Vox acusa a Azcón de gastarse 4 millones con las elecciones solo para crecer en escaños y el PP insiste: lo que pedían era ilegal

La última reunión entre PP y Vox en Aragón ha terminado de la peor forma posible. Alejandro Nolasco ha acusado a Jorge Azcón de gastarse 4 millones de euros en las elecciones solo para subir en escaños y frenar su ascenso.

Su sensación es que nunca ha habido voluntad de negociar el presupuesto y que el barón conservador ha actuado en todo momento como si tuviera mayoría absoluta, pero para el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, lo que ha ocurrido es que Vox ha pedido imposibles.

Nolasco ha seguido tendiendo la mano al PP incluso después de esta segunda y decisiva reunión, de más de hora y media, pero ya ha sonado el pitido final y Aragón irá a elecciones el próximo 8 de febrero.

La formación había pedido a Azcón que enviase los 7.000 folios del presupuesto para poder analizarlo en profundidad, pero ese correo no ha llegado ni al presidente ni a su gabinete, según ha recalcado Bermúdez de Castro.

"Nos dieron 24 horas como en las películas para decir sí o no", criticaba al portavoz voxista en relación a esta última y decisiva reunión. Desde Vox aseguran llevar 15 meses reclamando sin éxito las cuentas, lo que les lleva a pensar que el PP se avergüenza de ellas.

Para Vox, lo que pedía el PP era equiparable a un acto de fe, cerrar los ojos y saltar del precipicio.

En este segundo intento, los de Abascal han exigido medidas como una policía mancomunada para el Bajo Aragón, propuesta que acto seguido el titular de Hacienda ha calificado de ilegal. Con los 4 millones que costarán las elecciones, ha dicho Nolasco, se podría hacer eso o incentivar las plazas sanitarias de difícil cobertura.

"Su lema en las elecciones de 2023 era 'Aragón por encima de todo', pero han terminado poniendo al PP por encima de todo", ha censurado, asegurando que el PP de Azcón "es un calco del socialismo caprichoso de María Guardiola".

En su opinión, si el PP quería elecciones tenía que haberlo dicho y no "armar este paripé". "¿Qué es lo que quieren? ¿Pactar con Teruel Existe? ¿Dejar en mínimos históricos al PSOE", continuaba.

En este sentido, se ha preguntaba si el 'no' del PP a sus propuestas quiere decir "que el PP va a cometer ilegalidades en Valencia o en Murcia", donde sí han sido aceptadas.

Preguntado por si será el candidato de Vox en las elecciones, Nolasco ha insistido en que está a disposición del partido. "Vox es una herramienta para mejorar España, yo soy un engranaje más. Si mi partido piensa que soy válido, perfecto, si creen que hay otra persona más capaz, lo mismo", ha agregado.

Multitud de contactos

Bermúdez de Castro ha sido especialmente claro en la intervención que ha cerrado la ronda con la oposición. El titular de Hacienda ha confirmado que en los últimos meses han mantenido múltiples contactos con Vox en Madrid y en Aragón.

"Había acuerdo en muchas partidas, pero nos obligaron a hacer declaraciones que veíamos inasumibles en cualquier caso", ha dicho, recordando lo sucedido con el fallido presupuesto de 2025.

El consejero ha asegurado que las cuentas de 2024 se pactaron en dos conversaciones de media hora, por lo que no le vale la excusa de los 7.000 folios de Vox.

"Su postura se ha centrado en temas puramente ideológicos que en muchos casos trascienden de Aragón. No podemos firmar medidas que quedan muy bien para su público pero que van en contra de la ley", ha insistido.

A este respecto, ha recalcado que las rebajas impositivas propuestas por Vox habrían supuesto un descenso de la recaudación de 534 millones de euros al año, aunque ha querido restar importancia a este "traspiés": "El tiempo dirá dónde nos lleva todo esto".

El presupuesto, reiteraba Bermúdez de Castro, no deja de ser "el eje de tu forma de hacer política", de ahí que prorrogarlo por segundo año consecutivo no fuera una opción. Esto hacía que todo fuese "muy complejo", dado que obligaría a hacer continuos cambios para actualizar las nóminas o registrar las variaciones de ingresos.

Durante su intervención también se ha referido al PSOE. A modo de broma, ha asegurado que ayer estuvo a punto de mandar la hoja de afiliación al PP a Pilar Alegría y a Fernando Sabés, que se abrieron a apoyar las cuentas a cambio de cinco medidas que ya estaban en su proyecto de presupuestos. "No es serio", ha manifestado.