Última oportunidad para evitar elecciones en Aragón: PP y Vox admiten que está "muy difícil" y miran ya a febrero

Última oportunidad. O acuerdo o elecciones. PP y Vox se reunirán por última vez este viernes en el Pignatelli antes de escenificar su ruptura definitiva, pulsar el botón rojo y llevar a la Comunidad a las primeras elecciones anticipadas de su historia.

Las partes veían "muy difícil" este jueves pactar el presupuesto de 2026, por lo que salvo giro de guión, el final de la legislatura está ya escrito. El escenario más probable es que las Cortes se disuelvan este lunes 15 de diciembre y que las elecciones sean el próximo 8 de febrero.

Es el rumor que corría en el Parlamento, que ayer vivió un pleno anómalo con unos más pendientes del posible adelanto y otros, con un ojo puesto en el Coso 33, donde se estaba llevando a cabo el registro de la sede de Forestalia.

Los propios miembros del Gobierno daban por hecho que no habrá acuerdo con Vox, pero por intentarlo, que no sea.

El PP confirmó la reunión a las 15.25 y Vox no tardó en contestar. Además de confirmar su asistencia, pidió que le remitieran el presupuesto completo y no el PowerPoint que presentó el PP hace hoy una semana, reivindicación que el propio Alejandro Nolasco trasladó sin éxito a Jorge Azcón en su reunión del martes.

Los de Vox llegaron a mandar un correo al Pignatelli con este fin. "No podemos apoyar un presupuesto a la ligera sin ni siquiera conocer su contenido", defendían los de Abascal, insistiendo en que un presupuesto tiene 7.000 páginas y no 36.

Sus peticiones no van a cambiar. Para apoyar el presupuesto, Azcón debería "cerrar el grifo" a las oenegés, hacer una bajada de impuestos "de verdad" y comprometerse con la limpieza de los cauces. O lo que es lo mismo: seguir el camino marcado por Pérez Llorca en Valencia.

Es lo que viene repitiendo en las últimas semanas y a lo que ya se ha negado en rotundo el PP. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, insistía tras la primera reunión con Vox en que estas medidas eran imposibles o, directamente, ilegales.

"Aragón no es Valencia. Aquí vamos a tomar nuestras propias decisiones", han repetido hasta la saciedad desde el PP. Los populares no han dudado en arremeter contra las "líneas rojas talladas en piedra" por los de Alejandro Nolasco; un camino que no están dispuestos a transitar.

Vox, sin embargo, no lo ve así. Sus responsables creen, de hecho, que tanto ellos como el PSOE no se lo han podido poner más fácil a los conservadores, y que si Aragón va a elecciones es porque el PP nunca ha tenido intención de negociar. "Se han enrocado", decían tras convocarse la reunión.

Aquí, su opinión coincide con la de los socialistas. Pilar Alegría aseguraba estar dispuesta a apoyar el techo de gasto y a aprobar el presupuesto; pero su mano tendida "olía a podrido", justificaban los conservadores.

El PP no cree que el ofrecimiento de la ministra y portavoz vaya a marcar el relato o pueda llegar a perjudicarle en campaña, aunque el PSOE tiene intención de seguir explotando ese argumento para hacer ver que Azcón no convoca pensando en los aragoneses sino por su interés y el de su partido.

Lo sucedido en el que posiblemente será el último pleno de la legislatura no invita a pensar en giros. Azcón reconoció ayer abiertamente que si finalmente se va a elecciones será "una buena noticia", ya que se podrá escuchar la opinión de los aragoneses.

Su intención es salir "más fuerte" de las urnas. Es decir, no depender de Vox y gobernar en solitario o con el apoyo del PAR o Aragón-Teruel Existe.

Que el barón conservador asegurase, citando lo que le dijo Fernando Sabés en el Pignatelli, que hubo llamadas de Vox al PSOE con el objetivo de tumbar decretos y propuestas del Gobierno no ayudó a templar los ánimos. Tampoco que Vox asegurase el martes que Azcón parecía a veces un presidente de Podemos.

En esta semana no solo no ha habido acercamiento, sino que los exsocios parecían esforzarse por marcar distancias pensando ya en el relato de cara a las elecciones.

Y ahora qué

La disolución de las Cortes obligará a todos los partidos, grandes y pequeños, a prepararse para la cita con las urnas. Entre los grandes interrogantes: qué harán Podemos e IU, quién será el candidato de CHA o qué nombres formarán parte de las listas del PSOE.

En este último caso no se descartan saltos desde el Ayuntamiento. También está por ver si Pilar Alegría dejará la cartera de Educación, si dejará su puesto de portavoz -en el que podría sustituirle Félix Bolaños- o si compaginará ambos cometidos con la campaña, algo poco probable.

Si el Parlamento se disuelve el lunes ya ni siquiera se celebrará el pleno programado para el jueves 18 y el viernes 19. En él estaba prevista una nueva comparecencia de Azcón para hacer balance del año, otra del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para explicar el nuevo modelo de atención continuada en Zaragoza y una tercera de Octavio López, titular de Vivienda, para informar del trabajo desarrollado durante el presente ejercicio en materia de políticas públicas de lucha contra la despoblación y los proyectos pendientes para lo que resta de legislatura.