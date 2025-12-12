Registro de Forestalia: normalidad y pocos trabajadores el día después de la intervención de la UCO

Silencio sepulcral en la sede de Forestalia este viernes. 24 horas después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraran en la sede del Coso 33 la central emite una sensación de tranquilidad a pesar de los tiempos convulsos que vivieron este jueves. Una sensación de normalidad que ya trasladó la empresa de renovables que iban a mantener a través de un comunicado compartido a final del día de ayer.

La puerta principal a primera hora de la mañana del viernes ha visto el trasiego de trabajadores, unos empleados que han rechazado aclarar si forman parte de Forestalia u otras de las empresas que comparten sede en el mismo edificio.

Asimismo, otros han señalado que desconocen si hay actividad en alguna de las tres plantas que ocupa la compañía de Fernando Samper.

Por su parte, el conserje de Coso 33 mantiene un control riguroso de quien pasa por el edificio. Según ha compartido con este diario, el día está transcurriendo con "normalidad" tras salir de la vorágine vivida en el jueves con la presencia de los agentes de la UCO y los medios de comunicación acampando frente al edificio.

"Los viernes son de normal días tranquilos y hoy lo está siendo", comenta el conserje. Así, comparte que además muchas empresas del edificio los viernes solo mantienen la actividad laboral en horario de mañanas lo que equivale a poco trasiego de empleados a lo largo del día.

De igual manera, señala que desde el edificio se busca tranquilidad ya que la tensión que se vivió durante el jueves "no fue cómoda para nadie": "Muchos trabajadores del edificio estaban algo molestos por la atención ya que no tiene nada que ver con ellos", confiesa.

Un viernes que transcurre sin complicaciones en la sede del centro de la capital aragonesa mientras que agentes de la UCO entran a registrar Correos, el Ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica.

Estos se unen a los 19 que se cometieron el jueves por parte de la unidad de la Guardia Civil que lleva la investigación del caso de Leire Díez en el marco que instruye la Audiencia Nacional. Además de la sede de Forestalia en Zaragoza también entraron en la de Madrid. A estas se suman el del Bar La Bola en Sevilla, a través del cual, según sospecha la UCO, se ha blanqueado dinero, y el de las empresas públicas con sede en Madrid del SEPI, Mercasa, Sepide y Enusa como en un piso en Madrid, en la calle Diego de León, en el que Leire Díez se reunía con empresarios investigados por fraudes de hidrocarburos.

El registro de la sede de la empresa de renovables aragonesa en el centro de Zaragoza finalizó sin ninguna detención tras seis horas con la presencia de los agentes en el interior del edificio. La UCO abandonaba la sede a través de dos vehículos por un parking público cercano a las oficinas pasadas las tres y media de la tarde.

Durante la intervención policial se vio la salida de trabajadores de la empresa a través de una puerta trasera en la calle de 4 de agosto sobre las 11.00. El resto del día supuso una normalidad en el edificio que se ha trasladado a este viernes.

La propia compañía emitió un comunicado a final del jueves para compartir su colaboración con la investigación policial y judicial.