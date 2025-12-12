Así fueron las 6 horas de registro de la UCO en la sede de Forestalia en Zaragoza: agentes de paisano y mucho silencio

Dos agentes de la UCO de paisano de camino a la sede de Forestalia donde aguardaban los medios de comunicación. Javier Belver EFE

La mañana se presentaba con niebla y humedad en Zaragoza cuando se daba a conocer que a primera hora del jueves, antes de las 10.00, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba a la sede de Forestalia ubicada en la calle del Coso 33, junto a plaza de España.

De esta forma, el centro de la capital aragonesa se ha convertido en el hervidero de la investigación de la 'trama Cerdan' solo un día después de que la UCO detuviera al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y a Leire Díez, la fontanera del PSOE, que está siendo investigada judicialmente por operaciones para conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la UCO.

Un registro que se ha dado el mismo día que la detención de Antxon Alonso, socio del exsecretario general del PSOE, Santo Cerdán en Servinabar. No solo ello sino también se ha producido la entrada de manera simultánea por parte de la unidad en Madrid y en Sevilla.

Así, desde que se ha dado a conocer la presencia de la UCO en la sede de Forestalia la presencia de medios de comunicación ha sido constante, entre ellos medios nacionales, hasta que se ha producido la supuesta salida de la UCO.

Presuntamente y según lo que ha podido observar este periódico, el fin del registro podría haberse tornado en torno a las 15.40 cuando dos coches blancos han abandonado un parking público próximo a la sede en plaza de España.

Ambos con cristales tintados han pasado por alto las señales de tráfico y han sobrepasado las vías del tranvía para poner rumbo por el Coso hacia la intersección de la avenida de César Augusto y la calle de Conde Aranda.

Esto, además, se ha producido minutos después de que un coche con dos agentes de paisano aparcara frente a la sede de Forestalia y entrara en el edificio 33 del Coso. No han durado mucho ya que uno de ellos abandonaba el edificio y volvía al vehículo para enfilar el paseo de la Independencia. Un movimiento de vehículos que se ha concentrado en escasos 30 minutos.

El registro se ha llevado a cabo en alrededor de seis horas. Por el momento, no ha habido detenidos y se desconoce los archivos que la UCO ha requerido de su entrada a Forestalia.

Los últimos movimientos se han producido casi seis horas después de la entrada de los agentes a la sede que ocupa tres plantas. Así, las primeras horas del registro el edificio ha registrado una actividad de subida y bajada de trabajadores.

En torno a las 11.00 los primeros trabajadores de la empresa abandonaban la oficina por una segunda salida en la calle 4 de agosto. A pesar de que muchos no han querido hacer declaraciones, decían con boca pequeña que no sabían nada y producían su salida por la parte de atrás, escapando de manera discreta del bullicio de periodistas que esperaban en la puerta principal.

Un argumento que también han repetido otros trabajadores de las empresas que comparten edificio. Muchos constataban no haberse "enterado de nada"; además, mostraban cierta sorpresa por la presencia de los agentes en el interior del inmueble.

Hasta ahí la actividad ha sido nula. La mayor presencia ha sido de periodistas y fotógrafos a la espera de que salieran. Como también de transeúntes curiosos que no han tardado en acudir a los periodistas presentes para conocer el despliegue de medios. Otros, ya informados, se les oía murmurar a su paso por Coso 33 el motivo de la presencia de cámaras y micrófonos.

Una falta de movimiento que también se ha visto en el interior del edificio. Este periódico ha accedido hasta la quinta, sexta y séptima planta y se ha encontrado un escrupuloso silencio desde el rellano que daba acceso a las oficinas donde operaban los agentes de la UCO.

Primeras declaraciones

La empresa de renovables que preside Fernando Samper rompió su silencio sobre lo ocurrido a final del día de este jueves. En un brevísimo comunicado, Forestalia manifestaba su "plena" colaboración con las autoridades policiales y judiciales en las cuestiones en las que ha sido requerida.

Desde la compañía compartían que las actuaciones llevadas a cabo este jueves están bajo secreto. Por ello mismo, sostenían que la empresa "no puede ofrecer información alguna" sobre los hechos ocurridos a lo largo de la mañana.

A pesar de haberse cometido un registro de más de seis horas de duración, la organización energética aseguró que va a mantener la "total normalidad" de sus actividades profesionales.

El porqué del registro

A Forestalia le señalan por su relación con Antxon Alonso, socio del exsecretario general del PSOE, Santo Cerdán, en Servinabar. Como informó EL ESPAÑOL Antxon Alonso y Santos Cerdán influían en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera en pro de compañías renovables que les pagaban como la aragonesa Forestalia.

El hasta julio secretario de Organización del PSOE y su socio en Servinabar realizaron gestiones hasta lograr la aprobación con condiciones del Miteco para construir una gran autopista eléctrica de 270 kilómetros entre Aragón y el País Vasco que Forestalia quería poner en marcha.

No obstante, no logró la aprobación para su construcción de ninguna de las autonomías que se veían afectadas.

El registro de Forestalia se ha dado a la vez de otras operaciones en Sevilla y Madrid. En concreto, en Sevilla el registro ha tenido lugar en el Bar La Bola, a través del cual, según sospecha la UCO, se ha blanqueado dinero. Fernández es el administrador único de la empresa que gestiona este establecimiento informaba este jueves EL ESPAÑOL.

A este se añade el registro en las sedes de las empresas públicas SEPI, Mercasa, Sepide y Enusa como en un piso en Madrid, en la calle Diego de León, en el que Leire Díez se reunía con empresarios investigados por fraudes de hidrocarburos en la Audiencia Nacional para tratar de obtener información.